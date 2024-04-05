¡ÈÊ¸ÉðÎ¾Æ»¡É¤Ê¤Ç¤·¤³GKÂç¾ì¼ë±©¡¢¤Ê¤¼¥¢¥á¥ê¥«Âç³Ø¿Ê³Ø¤òÁª¤ó¤À¡©¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡×
¡¡À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡½¡½¡£21ºÐ¤ÎGK¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃÏ¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡ØSheBelieves Cup¡Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¸½ÃÏ£´·î£±Æü¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Î³èÆ°¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯£²·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÂåÉ½Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿GKÂç¾ì¼ë±©¤À¡£
¡¡Âç¾ì¤Ï¸½ºß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ß¥·¥·¥Ã¥ÔÂç¤Ç¥×¥ì¡¼¡£JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç¤òÂ´¶È¸å¡¢2021Ç¯¤Ëº£¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£
¡¡³¤³°¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÃæ³Ø»þÂå¡¢JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤ÎÂç³ØÀ¸¤È»î¹ç¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¤Þ¤¿¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿±Ñ¸ì½¬ÆÀ¤âÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø¤ÎÃæ¤Î´Ä¶¤È¤«¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î´Ä¶¤òÁ´Éô»È¤Ã¤Æ¡¢Í¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£±Ñ¸ì¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Æñ¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ±Ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¾ÍèÅª¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ê¤Ç¤·¤³Âç¾ì¡¢ËÌÀî¡¢·§Ã«¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÊÙ³Ø¤ËÎå¤àÆü¡¹¡£¤½¤ÎËèÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤â¥Ï¡¼¥É¤Ç¡¢Ä«£¸»þ¤«¤é¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Âç³Ø¤Î¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ç¿¼Ìë£³»þ¤Þ¤Ç¼«¼çÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¡Ö²ÝÂê¤È¤«¤â±Ñ¸ì¤Ê¤Î¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»ñÎÁ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ·ë¹½¥Ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ð¥¹¤Î°ÜÆ°¤Ç¤â¤ß¤ó¤ÊÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¼«Ê¬¤â¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤È¡Ä¡×
¡¡ÊÙ¶¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤â¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤â´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÖ¤Ï¡¢ÂÐ³Êº¹¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¤âÅö¤¿¤êÉé¤±¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¶¯¤¯¤ÆÇØ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤È¤«¡¢¥¯¥í¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Èº£¤Î´Ä¶¤Ë¤¤¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°ì²ó¤ê¤âÆó²ó¤ê¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼«¿È¤ÎÎÏ¤òº£²ó¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£Âç¾ì¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ïµ×¡¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿§¤ó¤ÊÁª¼ê¤«¤éÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤òÅð¤ó¤À¤ê¡¢»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ï¾¯¤·¤Î´Ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¼êÄÍ½¸ÅÍ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡ØSheBelieves Cup¡Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¸½ÃÏ£´·î£±Æü¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Î³èÆ°¤ËÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯£²·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÂåÉ½Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿GKÂç¾ì¼ë±©¤À¡£
¡¡Âç¾ì¤Ï¸½ºß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ß¥·¥·¥Ã¥ÔÂç¤Ç¥×¥ì¡¼¡£JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç¤òÂ´¶È¸å¡¢2021Ç¯¤Ëº£¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø¤ÎÃæ¤Î´Ä¶¤È¤«¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î´Ä¶¤òÁ´Éô»È¤Ã¤Æ¡¢Í¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£±Ñ¸ì¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Æñ¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ±Ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¾ÍèÅª¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ê¤Ç¤·¤³Âç¾ì¡¢ËÌÀî¡¢·§Ã«¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÊÙ³Ø¤ËÎå¤àÆü¡¹¡£¤½¤ÎËèÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤â¥Ï¡¼¥É¤Ç¡¢Ä«£¸»þ¤«¤é¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Âç³Ø¤Î¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ç¿¼Ìë£³»þ¤Þ¤Ç¼«¼çÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¡Ö²ÝÂê¤È¤«¤â±Ñ¸ì¤Ê¤Î¤ÇÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»ñÎÁ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ·ë¹½¥Ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ð¥¹¤Î°ÜÆ°¤Ç¤â¤ß¤ó¤ÊÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¼«Ê¬¤â¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤È¡Ä¡×
¡¡ÊÙ¶¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤â¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤â´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÖ¤Ï¡¢ÂÐ³Êº¹¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¤âÅö¤¿¤êÉé¤±¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¶¯¤¯¤ÆÇØ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤È¤«¡¢¥¯¥í¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Èº£¤Î´Ä¶¤Ë¤¤¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°ì²ó¤ê¤âÆó²ó¤ê¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼«¿È¤ÎÎÏ¤òº£²ó¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£Âç¾ì¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ïµ×¡¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿§¤ó¤ÊÁª¼ê¤«¤éÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤òÅð¤ó¤À¤ê¡¢»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ï¾¯¤·¤Î´Ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¼êÄÍ½¸ÅÍ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë