¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦Åì¹¸Ê¿¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌµ½ý¤Î8Ï¢¾¡¡ªºä¸ý»á¡ÖÂÇ¼Ô¤«¤é¤·¤¿¤é¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¤¡×
¢¡ ¡ÖÏÓ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï4Æü¡¢À¾Éð¤È¤Î»î¹ç¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¤ÎÅì¹¸Ê¿¤¬7²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌµ½ý¤Î8Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿Åì¤Ï½é²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤È´°àú¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢3²ó¤ÏÀèÆ¬¤ÎÀ¾Àî°¦Ìé¤Ë½é°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤â¡¢Â³¤¯¸Å²ìÍªÅÍ¤òÆó¥´¥í¤ÎÊ»»¦¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë0¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡7²ó¤Ë°ì»à¤«¤é3ÈÖ¡¦³°ºê½¤ÂÁ¤Ëº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¥½¥í¥¢¡¼¥Á¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢µö¤·¤¿ÆÀÅÀ¤Ï¤³¤Î1ÅÀ¤Î¤ß¡£7²ó95µå¡¢3°ÂÂÇ3Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ»Í»àµå¤Î1¼ºÅÀ¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÈäÏª¡£¾¡¤ÁÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Åì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2022Ç¯¤«¤éÌµ½ý¤Î8Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÈÉé¤±¤Ê¤¤ÃË¡É¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦Åì¹¸Ê¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢4ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎóîÆ£ÌÀÍº»á¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«Éé¤±¤ë¤À¤í¤¦¤ÈËÜ¿Í¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡£¡×¤ÈÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¿®¤¸¤ÆÅê¤²¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿Åêµå¤ò¾Î»¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡ÖÅê¤²¤ë»þ¤ËÄÀ¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆÍ¤ÃÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÅêµå¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÏÓ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤«¤é¤·¤¿¤éÀ¨¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µå¼ï¤âËÉÙ¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÇ¤Á¤Ë¤¯¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¸«¤Æ¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÃíÌÜ¤·¡¢ÂÇ¼ÔÌÜÀþ¤Ç²òÀâ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¾¡Íø¤Î¤ß¤Ç¤Î8Ï¢¾¡¤Ï¡¢1942Ç¯¤ËÆ£ËÜ±ÑÍº»á¡Êµð¿Í¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é10Ï¢¾¡¤·¤Æ°ÊÍè¡¢82Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤Ë¡£ÌµÇÔµÏ¿¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡¢µÏ¿¹¹¿·¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï4Æü¡¢À¾Éð¤È¤Î»î¹ç¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¤ÎÅì¹¸Ê¿¤¬7²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌµ½ý¤Î8Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿Åì¤Ï½é²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤È´°àú¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢3²ó¤ÏÀèÆ¬¤ÎÀ¾Àî°¦Ìé¤Ë½é°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤â¡¢Â³¤¯¸Å²ìÍªÅÍ¤òÆó¥´¥í¤ÎÊ»»¦¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë0¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡7²ó¤Ë°ì»à¤«¤é3ÈÖ¡¦³°ºê½¤ÂÁ¤Ëº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¥½¥í¥¢¡¼¥Á¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢µö¤·¤¿ÆÀÅÀ¤Ï¤³¤Î1ÅÀ¤Î¤ß¡£7²ó95µå¡¢3°ÂÂÇ3Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ»Í»àµå¤Î1¼ºÅÀ¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÈäÏª¡£¾¡¤ÁÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Åì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2022Ç¯¤«¤éÌµ½ý¤Î8Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡ÖÅê¤²¤ë»þ¤ËÄÀ¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆÍ¤ÃÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÅêµå¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÏÓ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤«¤é¤·¤¿¤éÀ¨¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µå¼ï¤âËÉÙ¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÇ¤Á¤Ë¤¯¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¸«¤Æ¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÃíÌÜ¤·¡¢ÂÇ¼ÔÌÜÀþ¤Ç²òÀâ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¾¡Íø¤Î¤ß¤Ç¤Î8Ï¢¾¡¤Ï¡¢1942Ç¯¤ËÆ£ËÜ±ÑÍº»á¡Êµð¿Í¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é10Ï¢¾¡¤·¤Æ°ÊÍè¡¢82Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤Ë¡£ÌµÇÔµÏ¿¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡¢µÏ¿¹¹¿·¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù