±Ñ¸ì¤Ç¡ÖÌÀ¸åÆü¡×¤Ï²¿¤Æ¸À¤¦¡© °Õ³°¤È¤¹¤°¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤»þ·ÏÎó¤Î±Ñ¸ìÉ½¸½

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」(毎週金曜更新)では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら、確実に伝わる英会話を提案しています。

英語で「明日(tomorrow)」や「昨日(yesterday)」という言葉は頭に浮かびやすいですが、「明後日」や「明々後日」となると、何て言うのかすぐに出てこない人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、会話によく出てくる時系列の英語表現をいくつか紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

時系列の英語表現3パターン

明後日、明々後日、数日後などの言葉を英語で言えますか? 今回は意外とすぐに出てこない時系列にまつわる英語表現をいくつか紹介していきます。

【1】「明後日」the day after tomorrow

【解説】「明後日」は英語で「the day after tomorrow」と言います。フレーズにすると「My flight is the day after tomorrow.(私のフライトは明後日です)」のようになります。代わりに「in two days(2日後に)」という言い方をしてもOK。

【2】「明々後日」in three days

【解説】「明々後日」は「in three days」という言い方になり、直訳すると「3日後に」という意味になります。「I have a meeting in three days.(明後日に会議があります)」のようなフレーズで使われることが多いです。

【3】「数日後」in a few days

【解説】「数日後」と言いたいときに、もっともよく使われる表現のひとつです。そのほかに「in a couple of days」という言い方もあり、意味は全く同じです。「I’ll be in Tokyo in a few days.(数日後、東京にいる予定だ)」など未来のことを表す時に使われます。

