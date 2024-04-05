±Ñ¸ì¤Ç¡ÖÌÀ¸åÆü¡×¤Ï²¿¤Æ¸À¤¦¡© °Õ³°¤È¤¹¤°¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤»þ·ÏÎó¤Î±Ñ¸ìÉ½¸½

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¡Ú²òÀâ¡Û¡ÖÌÀ¸åÆü¡×¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Öthe day after tomorrow¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤¹¤ë¤È¡ÖMy flight is the day after tomorrow.¡Ê»ä¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ÏÌÀ¸åÆü¤Ç¤¹¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡Öin two days¡Ê2Æü¸å¤Ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤âOK¡£
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