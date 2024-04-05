¶ä¹Ô¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áý¤¨¡¢²ÙÊª¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¿Í¸ý·ã¸º¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¿¼¹ï¤ÊÌ¤Íè¡×
¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¤¬ºÇ¿·¤Î¾Íè¿ä·×¿Í¸ý¤òÈ¯É½¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£50Ç¯¸å¤Î2070Ç¯¤Ë¤ÏÁí¿Í¸ý¤¬Ìó8700Ëü¿Í¡¢100Ç¯¸å¤Î2120Ç¯¤Ë¤Ï5000Ëü¿Í¤ò³ä¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯ÆüËÜ¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡×¤òËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÌ¤Íè¤ÎÇ¯É½ ¶È³¦ÂçÊÑ²½¡Ù¤Ï¡¢À½Â¤¡¦¶âÍ»¡¦¼«Æ°¼Ö¡¦ÊªÎ®¡¦°åÎÅ¤Ê¤É¤Î³Æ¶È³¦¤Çµ¯¤¤ë¤³¤È¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýºö¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤¿£±ºý¤À¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï²Ï¹ç²í»Ê¡ØÌ¤Íè¤ÎÇ¯É½ ¶È³¦ÂçÊÑ²½¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
³Æ¶È³¦¤Ç¤³¤ì¤«¤éµ¯¤¤ë¡Ö17¤Î¤³¤È¡×
¡ØÌ¤Íè¤ÎÇ¯É½ ¶È³¦ÂçÊÑ²½¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¿Í¸ý¸º¾¯ÆüËÜ¤Çµ¯¤¤ë¤³¤È¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò³Æ¶È¼ï¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë²ÝÂê¤ò¿Í¸ý¸º¾¯¤Î´ÑÅÀ¤ÇÂª¤¨¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð³Æ¶È³¦¤ä¿¦¼ï¤Ë¤ª¤¤¤Æº£¸å²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡¢Ì¤Íè¤Î²Ä»ë²½ºî¶È¡½¡½¤¤¤ï¤Ð¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÈÇ¤Î¡ÖÌ¤Íè¤ÎÇ¯É½¡×¤À¡£À½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹ñÌ±¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Êë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë´ë¶È¤ä»Å»ö¤¬º£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤à¤í¤ó³Æ´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Ï¸ÇÊÌ¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÆñÂê¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤Î±Æ¶Á¤ò¿¥¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤À¯ºö¤ä»ö¶È·×²è¤Ï°ÕÌ£¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤Î¤â¤¿¤é¤¹ÊÀ³²¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤í¤¦¡£¤½¤³¤«¤é´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤¬¿¿¤Ë¿Ê¤à¤Ù¤Êý¸þÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ó¡Ê¡ØÌ¤Íè¤ÎÇ¯É½ ¶È³¦ÂçÊÑ²½¡Ù¤è¤ê¡Ë
ÆüËÜ¤¬¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÆüËÜ¤Î¼çÍ×¶È³¦¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ØÌ¤Íè¤ÎÇ¯É½ ¶È³¦ÂçÊÑ²½¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À½Â¤¡¦¼«Æ°¼Ö¡¦¶ä¹Ô¤Ê¤É17¤Î¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò³Æ¼ï¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÌ¤Íè¤ÎÇ¯É½ ¶È³¦ÂçÊÑ²½¡Ù¿Í¸ý¸º¾¯ÆüËÜ¤Î¥ê¥¢¥ë
¡¦³×¿·Åª¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¨¡¨¡À½Â¤¶È³¦¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È
¡¦À°È÷»ÎÉÔÂ¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤â¼Ö¤¬Ä¾¤é¤Ê¤¤
¨¡¨¡¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È
¡¦IT¿Íºà80Ëü¿ÍÉÔÂ¤Ç¶ä¹Ô¥È¥é¥Ö¥ëÂ³½Ð
¨¡¨¡¶âÍ»¶È³¦¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È
¡¦ÃÏÊý»æ¡¦¥í¡¼¥«¥ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¾Ã¤¨¤ëÆü
¨¡¨¡¾®Çä¶È³¦¤È¤´ÅöÃÏ´ë¶È¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È
¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂ¤Ç10²¯¥È¥óÊ¬¤Î²ÙÊª¤¬±¿¤Ù¤Ê¤¤
¨¡¨¡ÊªÎ®¶È³¦¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È
¡¦¤ß¤«¤ó¤Î¼çÎÏ»ºÃÏ¤¬ÅìËÌ¤Ë¤Ê¤ëÆü
¨¡¨¡ÇÀ¶È¤È¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È
¡¦30Âå¤¬¸º¤Ã¤Æ¿·ÃÛ½»Âð¤¬Çä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¨¡¨¡½»Âð¶È³¦¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È
¡¦Ï·µà²½¤·¤¿Æ»Ï©¤¬Ä¾¤é¤ºÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë
¨¡¨¡·úÀß¶È³¦¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È
¡¦±Ø¤¬ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤À¤±¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¨¡¨¡Å´Æ»¶È³¦¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È
¡¦ÀÖ»ú¤ÏÂ³¤¯¤è¤É¤³¤Þ¤Ç¤â
¨¡¨¡¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È
¡¦ÃÏÊý¤Ë½»¤à¤È¿åÆ»Âå¤¬¹â¤¯¤Ä¤¯
¨¡¨¡À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È
¡¦2030Ç¯º¢¤Ë¤Ï¡Ö´µ¼ÔÉÔÂ¡×¤Ë´Ù¤ë
¨¡¨¡°åÎÅ¶È³¦¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È¡Ê1¡Ë
¡¦¡Ö³«¶È°å¤ÏÌÙ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿ÀÏÃ¤ÎÊø²õ
¨¡¨¡°åÎÅ¶È³¦¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È¡Ê2¡Ë
¡¦Â¿»à¼Ò²ñ¤Ê¤Î¤Ë¡Ö»û±¡¾ÃÌÇ¡×¤Î´íµ¡
¨¡¨¡»û±¡¶È³¦¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È
¡¦²ñÁò¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖÄ¾Áò¡×¤¬°ìÈÌ²½¤¹¤ë
¨¡¨¡Áòµ·¶È³¦¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È
¡¦¡Ö¤´¤ßÆñÌ±¡×¤¬Â¿È¯¡¢20¥¥íÄÌ³Ø¤Î¾®³ØÀ¸¤¬Áý²Ã
¨¡¨¡ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È
¡¦60Âå¤Î¼«±Ò´±¤¬80Âå¡Á90Âå¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë
¨¡¨¡°ÂÁ´¤ò¼é¤ë»Å»ö¤Ëµ¯¤¤ë¤³¤È
¿Í¸ý¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤Ê¤¼Åö¤¿¤ë¤Î¤«
¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÌ¤Íè¤ÎÇ¯É½¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ëÍ½Â¬¤âÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë2018Ç¯¤Ë¤Ï75ºÐ°Ê¾å¿Í¸ý¤¬65¡Á74ºÐ¿Í¸ý¤ò¾å²ó¤ê¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï½÷À¿Í¸ý¤Î²áÈ¾¿ô¤¬50ºÐ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼¿Í¸ý¤òÄÌ¤¸¤¿Ì¤ÍèÍ½Â¬¤ÏÅªÃæ¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡Ò¼Â¤Ï¡¢¿Í¸ý¤ÎÌ¤Íè¤ÏÍ½Â¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö²áµî¡×¤Î½ÐÀ¸¾õ¶·¤ÎÅê±Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤Î¿ô¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢20Ç¯¸å¤Î20ºÐ¡¢30Ç¯¸å¤Î30ºÐ¤Î¿Í¿ô¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë¸À¤¤Åö¤Æ¤é¤ì¤ë¡£¡Ó¡Ê¡ØÌ¤Íè¤ÎÇ¯É½ ¶È³¦ÂçÊÑ²½¡Ù¤è¤ê¡Ë
¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ì¤Íè¤Ï¤Û¤ÜÀµ³Î¤Ë¤ï¤«¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¡ØÌ¤Íè¤ÎÇ¯É½ ¶È³¦ÂçÊÑ²½¡Ù¤ÇÃø¼Ô¤Î²Ï¹ç»á¤¬¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀµÌÌ¤«¤éÂÐºö¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤¹¤ë»Å»ö¤äÀ¸³è¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢¡ØÌ¤Íè¤ÎÇ¯É½ ¶È³¦ÂçÊÑ²½¡Ù¤òÆÉ¤ó¤ÇÃÎ¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¡£
¡Ö»ñËÜ¼çµÁ¤Ï¤¢¤È2Ç¯¤Ç¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÅìµþ¤ò¼Î¤Æ¤ÆÆ¨¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡Ä¿¹±ÊÂîÏº¤¬ËÜµ¤¤Ç¤½¤¦¹Í¤¨¤ëÍýÍ³