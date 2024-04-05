ÀÖ¥Ù¥ó¥ÄÉÔÎÑ¢ªÈë½ñµëÍ¿º¾¼èµ¿ÏÇ¡¡¹À¥¤á¤°¤ß»²±¡µÄ°÷¤Î¼áÌÀ¤ÏÀâÆÀÎÏ¥¼¥í¡¡¡Ö5000Ëü±ßÍÂ¶â¡×¤ò¤É¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤«
¡ÖÀÖ¥Ù¥ó¥ÄÉÔÎÑ¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö¸ø¶âº¾¼èµ¿ÏÇ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÉÔ¾Í»ö¤Þ¤ß¤ì¤Î¼«Ì±ÅÞ¡¦¹À¥¤á¤°¤ß»²±¡µÄ°÷¤¬Èë½ñµëÍ¿¤òº¾¼è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤ò¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤È¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£Åö¤Î¹À¥»á¤ÏµëÍ¿¤òº¾¼è¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÈë½ñ¤«¤é¤Î¼Ú¶â¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶ì¤·¤¤¸À¤¤Ìõ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Åö¿Í¤Î¸øÅª¤ÊÊó¹ð½ñ¤ò¸«¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö°ãË¡¤Ê¤³¤È¤À¤«¤é¡×¡¡¹À¥»á¤¬Á÷¤Ã¤¿·èÄêÅª¤ÊLINE
¡ÒÉ¬¤ºÏ¿²»¤·¤Æ¤Í¡Ó
¡¡¤Þ¤º¤Ïº£²ó¤ÎÊóÆ»¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞËãÀ¸ÇÉ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¹À¥»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3·î21ÆüÈ¯Çä¹æ¤Î½µ´©¿·Ä¬¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï¹À¥»öÌ³½ê¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¸øÀßÂèÆóÈë½ñ¤Î¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2022Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤ËÅöÁª¤·¤¿¸å¡¢´ä¼ê¸©±óÌî»Ô¤ÇÉÔÆ°»º¶È¤ò±Ä¤àA»á¤¬¹À¥»öÌ³½ê¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é¤Ï¸øÀßÂèÆóÈë½ñ¤À¤Ã¤¿A»á¤¬¸øÀßÂè°ìÈë½ñ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï22Ç¯11·î¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¶õÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂèÆóÈë½ñ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬A»á¤ÎºÊ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎA»á¤ÎºÊ¤¬¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤Í©ÎîÈë½ñ¤ÈÃÏ¸µ¤ÇÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢23Ç¯1·îº¢¤Î¹À¥»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤ÎÄÌÏÃ²»À¼¤ÈLINE¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÆþ¼ê¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¸øÀßÂèÆóÈë½ñ¤ÎÈë½ñµëÍ¿¤òº¾¼è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¾Úµò¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏLINE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹À¥»áËÜ¿Í¤ÈÅö»þ¤ÎÀ¯ºöÈë½ñ¡£¤½¤³¤Ç¹À¥»á¤Ï¸øÀßÂèÆóÈë½ñ¤ÎµëÍ¿ÌÀºÙ¤È¾ÞÍ¿ÌÀºÙ¤òÂè°ìÈë½ñ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤³¤ÎÀ¯ºöÈë½ñ¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÈà¤ËÂèÆóÈë½ñ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤â¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢Âè°ì¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤â¤Ç¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ó
¡ÒÉ¬¤ºÏ¿²»¤·¤Æ¤Í¡Ó
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌÏÃ²»À¼¤Ç¤Ï¤³¤¦Â³¤¯¡£²»À¼¤Ï¤³¤ÎÀ¯ºöÈë½ñ¤È¸øÀßÂèÆóÈë½ñ¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ëÂè°ìÈë½ñ¤È¤Î²ñÏÃ¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤ÏÀ¯ºöÈë½ñ¤¬Âè°ìÈë½ñ¤ËÂÐ¤·ºÊ¡¢¤Ä¤Þ¤êÂèÆóÈë½ñ¤ÎµëÍ¿¤È¾ÞÍ¿¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö12·îÊ¬¤ÏÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
À¯ºöÈë½ñ¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¡ÊÃí¡¦¸øÀßÂèÆóÈë½ñ¤Î¤³¤È¡Ë¤Æ¤µ¡¢µëÍ¿¤È¤«¾ÞÍ¿¤È¤«¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡©¡×
Âè°ìÈë½ñ¡Ö¡ÊÃæÎ¬¡Ë12·îÊ¬¤«¤é¤·¤«¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
À¯ºöÈë½ñ¡Ö¤¦¤ó¤¦¤ó¡×
Âè°ìÈë½ñ¡Ö¤½¤ì¤Çº£Æü1·îÊ¬¤Î¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀèÀ¸¤Ë¤Ï12·îÊ¬¤ÏÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
À¯ºöÈë½ñ¡Ö¤¢¡¼¤Ê¤ë¤Û¤É¡×
Âè°ìÈë½ñ¡Ö¾ÞÍ¿¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡Àè¤ÎLINE¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÌá¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ç¹À¥»á¤ÏÀ¯ºöÈë½ñ¤Ë¤³¤¦Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ãË¡¤Ê¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿·¤·¤¤¿Í¤¬Æþ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¤è¤¤¡£¤È¤Ê¤«¤¯¡Ê¥Þ¥Þ¡Ë±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡Ó
¡¡¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎLINE¤ÈÄÌÏÃ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤«¤é°Ê²¼¤Î¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£
¡¦¹À¥»á¤Ï¤Ê¤¼¤«¸øÀßÂèÆóÈë½ñ¤ÎµëÍ¿¤È¾ÞÍ¿¤ÎÌÀºÙ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡¦¤½¤ì¤ò¼ÂºÝ¤ËÀ¯ºöÈë½ñ¤¬¸øÀßÂè°ìÈë½ñ¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡Ö¡Ê22Ç¯¤Î¡Ë12·îÊ¬¡Ê¤ÎµëÍ¿¡Ë¤ÏÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿
¡¦¹À¥»á¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ãË¡À¡×¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡¤·¤«¤â¤³¤ÎÂèÆóÈë½ñ¤Ë¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Àè¤Ë¿¨¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡£
¡¡¤â¤·¡¢¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¸øÀßÈë½ñ¤ÎµëÍ¿¤òÀ¯¼£²ÈËÜ¿Í¤¬¾åÇ¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¸ø¶â¤òº¾¼è¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê½ÅÂç¤ÊÈÈºá¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë»ö°Æ¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢2002Ç¯¤Ë¤ÏÄÔ¸µÀ¶Èþ»²±¡µÄ°÷¤Î»öÌ³½ê¤ÇÈë½ñµëÍ¿Î®ÍÑ¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÄÔ¸µ»áËÜ¿Í¤ÈÈë½ñ¤é¤¬º¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¢Íºá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÂèÆóÈë½ñ¤Ï¤³¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Î¸å¤â¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âºòÇ¯²Æ¤Þ¤Ç¤Ï¹À¥»öÌ³½ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏµëÍ¿¤Îº¾¼è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»ñ»ºÅùÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï²¿¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¡½µ´©¿·Ä¬¤Î¤³¤¦¤·¤¿»ØÅ¦¤ËÂÐ¤·¡¢¹À¥»öÌ³½ê¤Ï¼èºà¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò»ä¤ÏÎáÏÂ4Ç¯8·î¤«¤éµÄ°÷³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ñ¶âÉÔÂ¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢A»á¡ÊÃí¡¦¸øÀßÂè°ìÈë½ñ¡Ë¤«¤é¶âÁ¬¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£A»á¤Î¹¥°Õ¤Ç¡¢Æ±»á¤¬Í»ÄÌ¤Ç¤¤ë¶â³Û¤ò°ì»þ¼ÚÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¾åÇ¼¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ó
¡¡Í×¤Ï¸ø¶â¤òº¾¼è¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶â¤ò¼Ú¤ê¤¿¤À¤±¤À¡¢¤È¹³ÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë3·î29Æü¤Ë¤Ï¹À¥»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤¬½µ´©¿·Ä¬¤ËÂÐ¤·¹³µÄ½ñ¤òÁ÷ÉÕ¡£
¡Ò²ñÏÃ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸øÀßÂè°ìÈë½ñA»á¤¬È¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢A»á¤ÎÂßÉÕ¶â¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¸øÀßÂèÆóÈë½ñ¤¬ÄÌÃÎ¿Í¡ÊÃí¡¦¹À¥»á¡Ë¤Ë¶âÁ¬¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ó
¡¡¤È²þ¤á¤Æ¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Àè¤ÎLINE¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¹À¥»áËÜ¿Í¤¬°ãË¡À¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤³¤Î¸À¤¤Ìõ¤ÏÁêÅö¶ì¤·¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬¹À¥»áËÜ¿Í¤¬Äó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¸øÅªÊó¹ð½ñ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï»ñ»º¸ø³«Ë¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç¤´ü³«»ÏÆü»þÅÀ¤Ç½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë»ñ»º¤òÄó½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤·è¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¤Î¹À¥»á¤Ï»²µÄ±¡¤ËÂÐ¤·¡¢22Ç¯11·î1ÆüÉÕ¤Ç¡Ö»ñ»ºÅùÊó¹ð½ñ¡×¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤È¡¢ÅÔÆâ¤Ë½êÍ¤¹¤ëÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÍÂ¶â¤È¤·¤Æ¡Ö50000000±ß¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ÚÆþ¶â¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö³ºÅö¤Ê¤·¡×¤È¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹À¥»á¤Ï5000Ëü±ß¤ÎÍÂ¶â¤òÍ¤¹¤ë¾å¡¢¼Ú¶â¥¼¥í¡£¤È¤Æ¤â»ñ¶âÆñ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤³¤ÎÊó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¸å¤Ë¼Ú¶â¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
ËÜÅö¤Ë»ñ¶âÆñ¤Ê¤Î¤«
¡¡»²µÄ±¡¤ÎµÄ°÷²Ý¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢
¡Ö»ñ»ºÅùÊó¹ð½ñ¤Î¤Û¤«¤Ë»ñ»ºÅùÊä½¼Êó¹ð½ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÅöÁª»þ¤Î»ñ»ºÅùÊó¹ð½ñ¤«¤é¤ÎÁý¸º¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÚÆþ¶â¤ÎÁý¸º¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Á°Ç¯1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¤ÎÁý¸º¤òÍâÇ¯4·î¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤Ê¤ë¤È¹À¥»á¤Î¾ì¹ç¡¢°ìºòÇ¯12·î¤Þ¤Ç¤Ë¼ÚÆþ¶â¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Ê¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ñ»ºÅùÊä½¼Êó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¼ÂºÝ¡¢º¹¤·Åö¤¿¤Ã¤Æ¾åÇ¼¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï22Ç¯12·î¤ÎµëÍ¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÅÀ¤â³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¹À¥»á¤Ï¤³¤ÎÊä½¼Êó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¤É¤¦µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¹À¥»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤ÈÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤ÏÆó¤ÄÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹À¥¤á¤°¤ß¸å±ç²ñ¡×¤È¡Ö¼«Í³Ì±¼çÅÞ´ä¼ê¸©»²µÄ±¡Áªµó¶èÂè°ì»ÙÉô¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜÍè¡¢»ÙÉô¤äÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¶âÁ¬¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ë¼ÚÆþ¶â¤È¤·¤ÆµºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÎáÏÂ4Ç¯Ê¬¤ÎÎ¾ÃÄÂÎ¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿µºÜ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ÙÉô¤ÎÊó¹ð½ñ¤Î¼ýÆþÍó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢Áí¼ýÆþÌó6800Ëü±ß¤Î¤¦¤Á¡¢ÅÞËÜÉô¤«¤é¸òÉÕ¶â¤¬6400Ëü±ß¡¢°å»Õ²ñ¤Ê¤É¤«¤é¤Î¸¥¶â¤¬Ìó300Ëü±ß¡£¹À¥»á¤«¤é¤³¤Î»ÙÉô¤Ø¤Î´óÉÕ¤Ï100Ëü±ß¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤³¤Ç¤â»ñ¶âÆñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»Ç¤¨¤Ê¤¤¡£¸å±ç²ñ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¼ý»Ù¾å¡¢¤Û¤È¤ó¤É²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
ÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤Ï
¡¡À¯¼£»ñ¶â¤Ë¾Ü¤·¤¤¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¤Î¾åÏÆÇîÇ·¶µ¼ø¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÌÜÅª¤Ç¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÂè»°¼Ô¤«¤é¶âÁ¬¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï»ñ»ºÅùÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð»ñ»º¸ø³«Ë¡°ãË¡¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¼Ú¶â¤òÀ¯¼£³èÆ°¤Ë»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼Ú¤ê¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÞ¤Î»ÙÉôËô¤ÏÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ë¼ýÆþ¤È»Ù½Ð¤òÌÀµ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤ÎÉÔµºÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Ç¶âÁ¬¤ò¼Ú¤ê¤ÆÀ¯¼£³èÆ°¤Ë»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¶âÁ¬¤òÎ¢¶â²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤·¤Æ¤ä¹À¥»á¤ÏË¡¤ò½å¼é¤¹¤Ù¤ÊÛ¸î»Î»ñ³Ê¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤¢¤ë¡£ÀâÌÀÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô