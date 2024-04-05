1000ÇÏÎÏ¤Î¡È4.1¥ê¥Ã¥¿¡¼V6¡ÉÅëºÜ!? ¿·¡ÖGT-R¡ÈR36¡É¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯¸ø³«¤Ø¡ª ¥ì¥È¥í¤Ê¡Öµì·¿É÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×ºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖÏÂÀ½¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤Ë´üÂÔ¹â¤Þ¤ëÀ¼¤â
4.1¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Î¿··¿¡ÖGT-R¡×¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¡ª
¡¡Æü»º¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¹âÀÇ½¥í¡¼¥É¥«¡¼¡ÖGT-R¡×¤Ï¡¢R35·¿¤ÎÅÐ¾ì¤«¤é17Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¼Â¼Á¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¡È2025Ç¯·¿¡É¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼¡´ü·¿¡ÖR36·¿¡×¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¡¢Artisan Vehicle Design¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥£¥¶¥ó ¥Ó¡¼¥¯¥ë ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤¬¡¢R36·¿¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤òºòÇ¯12·î¤ËSNS¤ËÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¼ÂºÝ¤Ë36Âæ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Åö»þÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¿··¿¡Ö¡ÉR36¡ÉGT-R¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê71Ëç¡Ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡GT-R¤Ï¡¢2007Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢Ç¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢ÀÇ½¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡½¸ÂçÀ®¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿2024Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢²Á³Ê¤¬1375Ëü±ß¤«¤é¤È¡¢1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÃÍ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÃíÊ¸Âæ¿ô¤¬Í½ÄêÈÎÇä¿ôÎÌ¤ËÃ£¤·¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢GT-R¤Ø¤Îº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢R35·¿¼«ÂÎ¤¬È¯Çä¤«¤é17Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¼¡´ü¡ÖR36·¿¡×¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦GT-R¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Åê¹Æ¤µ¤ìÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎGT-R¤Î¾Íè¡ÊR36¡Ë¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆüËÜÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¸µ¤Ï¡¢ÆÈÎ©·Ï¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎRoman Miah»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡ÖNISSAN GT-R VISION SKYLINE CONCEPT¡×¡£
¡¡¥¢¥ë¥Æ¥£¥¶¥ó¤¬È¯É½¤·¤¿GT-R¤Ï¡¢Æü»ºGT-R¡ÊR35·¿¡Ë¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¥Í¥ë¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼è¤ê³°¤·¡¢¥Õ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´ÂÎÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÏÆü»ºGT-R¤òÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²£Ä¹¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÏÆü»º¡Ö¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R¡×¡ÊR34¡Ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÌµ¹ü¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î3.8¥ê¥Ã¥¿¡¼V6¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥¯¡¼¥é¡¼¤ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¡¢Ç³ÎÁ¥Ý¥ó¥×¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ800ÇÏÎÏ¤È¤·¤¿¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤·4.1¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ë¥Ü¥¢¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Âç·¿¥í¡¼¥é¡¼¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¥¿¡¼¥Ü¡¢ÀìÍÑÀß·×¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢1000ÇÏÎÏ¤È¤·¤¿¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥óÀ½¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥ë¥³¥óÀ½¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ì¡¼¥¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎNISSAN GT-R VISION SKYLINE CONCEPT¤ÎÀ¸»º¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ï¥Î¡¼¥Ð¡¼¹©¾ì¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëGT-R¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Æ¥£¥¶¥ó¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤±¡¼¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤é¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏR35¤è¤ê¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¹¥¤ß¤À¤Ê¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ö¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢ÅÙ¡¹¡ÖPrototype build update coming soon!¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¤Î¼Â¼ÖÅÐ¾ì¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£