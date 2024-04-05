¤ä¤ëµ¤¤Ê¤¤¤È¤¿¤áÂ©?¡¡¥ê¥í¤È6Ç¯¡¢»ô°é°÷¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡È¿Í´ÖÌ£¡É
¡¡Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Î¿åÂ²´Û¡Ö¥Þ¥ê¥ó¥ï¡¼¥ë¥É³¤¤ÎÃæÆ»¡×¤Î¥é¥Ã¥³¥×¡¼¥ë¡£»ô°é°÷¤ÎµÌ¤ß¤æ¤¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤È¥ê¥í¤¬¼ê¤ò¿¶¤Ã¤ÆÍè´Û¼Ô¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡¢¥×¡¼¥ëÁ°¤Ï´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤Ë¤ï¤¤¤¿¡£¥ê¥í¤òÃ´Åö¤·¤Æ´Ý6Ç¯¡£µÌ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ê¥í¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ¾¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¥ê¥í
¡¡¥ê¥í¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±´Û¤Î³¤ÍÎÆ°Êª²Ý¤Î6¿Í¤À¡£6¿Í¤Ï¥ê¥í¤ÎÂ¾¡¢¥Ú¥ó¥®¥ó¡¢¥¢¥·¥«¤âÃ´Åö¤¹¤ë¡Ö¥¢¥·¥«¥Á¡¼¥à¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥ê¥í¤¬3·î30Æü¤Ç17ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢6¿Í¤Î¥ê¥í¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è¤Î4²óÌÜ¡£
¡¡µÌ¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ö¿åÂ²´Û¤ÇÆ¯¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£²¬»³¸©½Ð¿È¡£¾®¤µ¤¤»þ¤ËË¬¤ì¤¿»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¤Î¿åÂ²´Û¡Ö³¤¶Á´Û¡×¤Ç¥¤¥ë¥«¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤Æ¥¤¥ë¥«¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¿Æ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¡Ö¥¤¥ë¥«¤ÈÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2018Ç¯½Õ¤Ë¤½¤ÎÌ´¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥¢¥·¥«¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤êÂÎ¤¬¤Ç¤«¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¿¨¤Ã¤¿¤éÌÓ¤¬¤µ¤é¤µ¤é¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤Æ´¶·ã¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥í¤È¤¤¤í¤¤¤íÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë»þ¤È¤Ê¤¤»þ¤ÎÈ¿±þ¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢¸Æ¤ó¤Ç¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë»²²Ã¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¤»þ¤Ï¸Æ¤ó¤Ç¤âÌÜÀþ¤À¤±Á÷¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£¿Í´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ë´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ÆÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡17ºÐ¤Î¥ê¥í¤Ø¡£¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤¤¤Á¤º¤Ç¡¢´é¤Ë½Ð¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤ë¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥ê¥í¤¬Âç¹¥¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â·ò¹¯Âè°ì¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤è¤¦¤Í¡×¡Ú¾¾ËÜ¸÷±û¡Û
¹ñÆâ»ô°é¤Î¥é¥Ã¥³¤Ï3Æ¬¤Î¤ß
¡¡¹ñÆâ¤Î¿åÂ²´Û¤Ë¤Ï1994Ç¯¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë122Æ¬¤Î¥é¥Ã¥³¤¬»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³¤³°¤«¤éÍ¢Æþ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâÈË¿£¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Ï3Æ¬¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£3Æ¬¤Ï¡¢Ä»±©¿åÂ²´Û¡Ê»°½Å¸©Ä»±©»Ô¡Ë¤Î19ºÐ¤Î¥á¥¤¤È15ºÐ¤Î¥¥é¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥ó¥ï¡¼¥ë¥É³¤¤ÎÃæÆ»¤Î¥ê¥í¡£¥á¥¤¤È¥¥é¤Ï¤¤¤º¤ì¤â»ó¤Ç¡¢Íº¤Ï¥ê¥í¤À¤±¤À¡£»ô°é²¼¤Î¥é¥Ã¥³¤Î¼÷Ì¿¤Ï20ºÐÁ°¸å¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3Æ¬¤Ï»ô°é°÷¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¸µµ¤¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£