¥Þ¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬¥¸¥§¥é¡¼¥É×Ç×Ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ëÃÆ¡ª¡¡±óÆ£ÉÔºß¤âºÇ²¼°ÌÁê¼ê¤Ë´°¾¡¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¼ó°Ì·ø¼é¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Û
±óÆ£¹Ò¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï4Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè31Àá¤Ç¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÈÂÐÀï¤·3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£±óÆ£¤Ï·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë(¾¡¤ÁÅÀ67)¤Ï¡¢Á°Àá¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤«¤éÀèÈ¯¤ò2¿ÍÊÑ¹¹¡£ÂÇËÐ¤Ë¤è¤ë·ç¾ì¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±óÆ£¤È¥¯¥¢¥ó¥µ¡¼¤ËÂå¤¨¤Æ¥°¥é¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤È¥³¥Ê¥Æ¤¬ÀèÈ¯¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥Ö¥ì¥¤¥º(¾¡¤ÁÅÀ15)¤ËÂÐ¤·¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥Ô¥ó¥Á¡£1Ê¬¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¥¢¥Õ¥á¥É¥¸¥Ã¥Á¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Þ¥«¥Æ¥£¡¼¤¬±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏGK¥±¥ì¥Ï¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¥Ö¥ì¥¤¥º¤ò²¡¤·¹þ¤à¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£¤¹¤ë¤È17Ê¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿GK¥°¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥Ì¥Ë¥§¥¹¤¬¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£Ä·¤ÍÊÖ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
ÀèÀ©ÅÀ¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢34Ê¬¤Ë¤â¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢Ãæ±û¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤Î±¦¡£
¤µ¤é¤Ë43Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯±¦²£ÉÕ¶á¤«¤é¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬Ìµ²óÅ¾µ¤Ì£¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏGK¥°¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢Á°È¾¤Ï1-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï58Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤¹¡£ÃæÈ×¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ò±¦¥µ¥¤¥É¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¼ý¤á¤¿¥Þ¥«¥Æ¥£¡¼¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥Ï¥á¥ë¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢Ä¾¸å¤Î60Ê¬¤Ë¥µ¥é¡¼¤È¥°¥é¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤ò²¼¤²¤Æ¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤È¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤òÅêÆþ¡£¤¹¤ë¤È65Ê¬¡¢¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Î±¦CK¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏGK¥°¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¡£
¤½¤Î¸å¤â¸ß¤¤¤ËÁª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬76Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£C¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Î¥Ñ¥¹¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸²£¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥Þ¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬±¦Â°ìÁ®¡£¥¸¥§¥é¡¼¥É×Ç×Ê¤Î¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë±¦¾å¤Î´°àú¤Ê¥³¡¼¥¹¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
85Ê¬¤Ë¤â¥Þ¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬Ä¾ÀÜFK¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï90Ê¬¤Ë»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ò»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤À¥¬¥¯¥Ý¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
·ë¶É¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ3-1¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£ºÇ²¼°ÌÁê¼ê¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê¤È¾¡¤ÁÅÀ3¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¡¢Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë(¾¡¤ÁÅÀ67)¤Ï¡¢Á°Àá¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤«¤éÀèÈ¯¤ò2¿ÍÊÑ¹¹¡£ÂÇËÐ¤Ë¤è¤ë·ç¾ì¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±óÆ£¤È¥¯¥¢¥ó¥µ¡¼¤ËÂå¤¨¤Æ¥°¥é¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤È¥³¥Ê¥Æ¤¬ÀèÈ¯¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥Ö¥ì¥¤¥º(¾¡¤ÁÅÀ15)¤ËÂÐ¤·¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥Ô¥ó¥Á¡£1Ê¬¡¢¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¥¢¥Õ¥á¥É¥¸¥Ã¥Á¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Þ¥«¥Æ¥£¡¼¤¬±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏGK¥±¥ì¥Ï¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡£
ÀèÀ©ÅÀ¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢34Ê¬¤Ë¤â¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢Ãæ±û¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤Î±¦¡£
¤µ¤é¤Ë43Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯±¦²£ÉÕ¶á¤«¤é¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬Ìµ²óÅ¾µ¤Ì£¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏGK¥°¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢Á°È¾¤Ï1-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï58Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤¹¡£ÃæÈ×¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ò±¦¥µ¥¤¥É¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¼ý¤á¤¿¥Þ¥«¥Æ¥£¡¼¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥Ï¥á¥ë¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢Ä¾¸å¤Î60Ê¬¤Ë¥µ¥é¡¼¤È¥°¥é¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤ò²¼¤²¤Æ¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤È¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤òÅêÆþ¡£¤¹¤ë¤È65Ê¬¡¢¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Î±¦CK¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤¬¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏGK¥°¥ë¥Ó¥Ã¥Á¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¡£
¤½¤Î¸å¤â¸ß¤¤¤ËÁª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬76Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£C¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Î¥Ñ¥¹¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸²£¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥Þ¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬±¦Â°ìÁ®¡£¥¸¥§¥é¡¼¥É×Ç×Ê¤Î¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë±¦¾å¤Î´°àú¤Ê¥³¡¼¥¹¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
85Ê¬¤Ë¤â¥Þ¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬Ä¾ÀÜFK¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï90Ê¬¤Ë»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ò»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤À¥¬¥¯¥Ý¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
·ë¶É¡¢»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ3-1¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£ºÇ²¼°ÌÁê¼ê¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê¤È¾¡¤ÁÅÀ3¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¡¢Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£