¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û°ËÆ£Âç³¤¤¬£µÆü¡¦À¾ÉðÀï¤ÇËÜµòÃÏ½éÅÐÈÄ¡Ö¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂ¿¤¯Í¿¤¨¤é¤ì¤ëÅêµå¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£µÆü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤ÇËÜµòÃÏ½éÅÐÈÄ¤ËÄ©¤à¡£ºòµ¨£±£±»î¹ç¤Ç£±¾¡£·ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¤¿¥Û¡¼¥àµå¾ì¤Ç¤Î²÷Åê¤òÀÀ¤¤¡¢£´Æü¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡££³·î£²£¹Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¡Ë¤ËÂ³¤¯Ï¢¾¡¤Ë¸þ¤±¡¢º£°æÃ£Ìé¡Ê£²£µ¡Ë¤È¤Î³«ËëÅê¼êÂÐ·è¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡ö¡ö¡ö
¡¡ ¿´µ¡°ìÅ¾¤Ç¡È°Å±À¡É¤ò¿¶¤êÊ§¤¦¡£º£µ¨½é¤ÎËÜµòÃÏ¥Þ¥¦¥ó¥É¡£ÅÐÈÄ¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï½é²ó¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£¡Ê£³Æü¤â¡Ë¤¤¤¤¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂ¿¤¯Í¿¤¨¤é¤ì¤ëÅêµå¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¿·µå¾ì½éÇ¯ÅÙ¤Îºòµ¨¤Ï£±£±ÅÐÈÄ¤Ç£±¾¡£·ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£±£°¡£Ç¯´ÖÄÌ¤¸¤ÆÃÏ¸µ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ç¶ì¤·¤¤Åêµå¤¬Â³¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Àã¿«¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£ºòÇ¯¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¾¡¤Ã¤ÆËÌ³¤Æ»¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¡£¡Ö£±¾¡¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Êµå¾ì¤È¡Ë¿´Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤È¥ª¥Õ¤Î¼«¼ç¥È¥ìÀè¤Ë¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¤òÁª¤Ó¡Ö¤³¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡½é¤á¤ÆÂçÌò¤òÌ³¤á¤¿³«Ëë¡¦¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤Ï£¶²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±È¯¿Ê¤Ë¹×¸¥¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤òÉð´ï¤Ë£¹»°¿¶¤âÃ¥¤¤¡Ö¼è¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç»°¿¶¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¡£°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£À¾Éð¡¦º£°æ¤È¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤Î£²£±Ç¯°ÊÍè¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¼ê¤´¤ï¤¤Áê¼ê¡£Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤òÂè°ìÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤¤Åê¼êÀï¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡³«¶È£²Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜµòÃÏ¤Ç¤Ï£µÆü¤«¤é£²£±Æü¤Þ¤Ç¡Ö£±¼þÇ¯¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑÍ½Äê¡£¤½¤Î½é¿Ø¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÁ°²ó¤¤¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¼¡¤¬Âç»ö¡£µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ½é²ó¤«¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡££²Ï¢¾¡¡¢¤½¤·¤Æ¿·¾±À¯¸¢½é¤ÎÃù¶â£²¤Ø¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Î²÷Åê¤«¤é°ìµ¤¤ËÇÈ¤Ë¾è¤ë¡£¡ÊËÙÆâ¡¡·¼ÂÀ¡Ë
¡¡¡»¡ÄÀÐ°æ¤Ï£µÆü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤Ç¡È¸åÇÚ·â¤Á¡É¤òÁÀ¤¦¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Îº£°æ¤Ïºî¿·³Ø±¡¤Î£´³ØÇ¯¸åÇÚ¤Ç¡¢ÄÌ»»ÂÇÎ¨£µ³ä£µÊ¬£¶ÎÒ¡Ê£¹ÂÇ¿ô£µ°ÂÂÇ¡Ë¤ò¸Ø¤ë¡£¹¥ÁêÀ¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ã¤¹¡×¤È¸¬Â½¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¢¤¤¤µ¤Ä¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥ä¥Ä¤Ç¤¹¡×¡££´Æü¤ÏËÜµòÃÏ¤ÇÎý½¬¤·¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Åê¼ê¡£¡Êº£µ¨¤Ï¡Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤Þ¤¿°ã¤¦º£°æ¤À¤È»×¤¦¡£Ä¾µå¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç´Å¤¤µå¤òÂÇ¤ÁÂ»¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£