「K-POPの歌詞の意味がわかるようになりたい」「アイドルが話していることを少しでも聞き取りたい」「韓国旅行に行くので、その前に少しでも韓国語を覚えたい」。そんな人におすすめなのが『ゼロからわかる! 楽しく続けられる! 韓国語1年生』(ハングルノート加藤著)だ。「こんな本がほしかった!」「とにかくわかりやすくて楽しい」「本当にゼロからわかる、初心者におすすめの1冊」と話題になっている。著者は月間最高180万PVの韓国語ブログ「ハンルグノート」の管理人で、韓国旅行情報のYouTuberとして活躍するハングルノート加藤氏。本書の発売を記念して、「韓国語のフレーズは何もわからないけど、ひとことでも韓国語を話したい!」という方のために、すぐに使える韓国語フレーズを著者に聞いてみた。

K-POPの韓国語フレーズ3選

今回はK-POPの韓国語フレーズを3つご紹介します。

「そういえばこの歌詞聞いたことあるかも!」「そういう意味だったんだ!」と思わず歌いたくなるようなフレーズもあるかも!?

.ジャパメン:「昨日の夜には」

突然ですが、「オジャパメン」って聞いたことありますか?

1996年ごろに、あの名番組「ダウンタウンのごっつええ感じ」でダウンタウンが歌って話題になりましたね。覚えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は「オジャパメン」は、もともと1987年に韓国のアイドル「ソバンチャ 소방차」(消防車)というグループが歌って、大ヒットした名曲。

原曲名は「オジェッパム イヤギ(어젯밤 이야기)」。これは、「昨日の夜の話」という意味です。

「昨日」は韓国語で「オジェ(어제)」、「夜」は「パム(밤)」です。

「オジャパメン(어젯밤엔)」は「昨日の夜には」という意味なんです。

▲船鵐船磧А嵋榲」

2009年にリリースされ、日本でも大流行した少女時代の代表曲「Gee」。

その曲の中に「ヤバ! チンチャ? チンチャ? ホントは No No No No No」という歌詞があります。

ここに出てくる「チンチャ」。

これは「本当」という意味です。日常会話でも使われるので韓国ドラマなどでも「チンチャ」は聞いたことがあるかもしれませんね。

オッパ:「お兄さん」

2012年にリリースされ、日本でも話題になった歌手PSYの「江南スタイル」。

その歌詞「オッパンカンナムスタイル」は有名ですよね。

この歌詞の意味は「お兄さんは江南スタイル(意訳:俺は江南スタイル)」。

ここに出てくる「オッパ(오빠)」は、韓国語で「お兄さん」という意味です。

女性から見たお兄さんに使う言葉で、実のお兄さん以外にも、彼氏のことを「オッパ」と呼んだり、親しい年上の男性のことも「オッパ」と呼んだりします。

この歌では、歌手PSYが自分のことを「オッパ」と呼んでいるのですが、普通はこの言葉は女性のみが使い、男性は使わない言葉なので注意が必要です。

男性が「お兄さん」と呼びかけるときは、「オッパ」ではなく、「ヒョン(형)」を使うので、気をつけましょう。

いかがでしょうか?

K-POPで気になるフレーズがあったら、ぜひ日本語の意味を調べてみてください。

知っている単語がどんどん増えてくると、K-POPを聴いたり、韓国ドラマや映画を見たときに「あ、聞こえた!」という瞬間があって楽しいですよ。

『ゼロからわかる! 楽しく続けられる! 韓国語1年生』では、知識ゼロから楽しく韓国語を身につける方法をたくさん紹介しています。