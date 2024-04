Number_iが、4月12日に2ndデジタルシングルとして「Blow Your Cover」を配信リリースする。この楽曲は、3月6日にリリースされた1stシングル『GOAT』にも収録されており、今回シングルカットされる形となる。

(関連:TOBE全員が集結した東京ドームで何が起きたのか? 本当の始まりと決意を告げた最終日を観て)

1月に配信されたデビューデジタルシングル「GOAT」に続き、2作目となる「Blow Your Cover」。この曲はNumber_iにとってどんな意味を持つ曲になるのだろうか。

ほかのTOBE所属アーティストを振り返ってみると、“2作目”は自身の名刺代わりとなるような曲が多かった。たとえば、IMP.はグループ名を冠した「IMP.」。デモ音源を聴いた際に「歌詞の内容がまさに自分たちのことを語っている」と感じたことから、メンバー自らこのタイトルを提案したという。三宅健も「iDOLING」をリリースし、“アイドル”として活動する自分自身にあらためて向き合った。

では、Number_iはどうだろう。むしろ彼らにとっては、1曲目の「GOAT」が先述の立ち位置にあったのではないかと思う。〈俺らについてくりゃ見せてやる New World〉〈時代を背負う/間違いじゃないこれが俺の Answer〉と歌われるこの曲は、新たなスタートを切り、ナンバーワンを目指して進む平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の意志が反映されているように感じた。MVにも「What is Number_i?」という問いが刻まれており、その答えが「GOAT」という楽曲そのものに思えたのだ。

「GOAT」の貫いていたジャンルがHIPHOPなのに対し、「Blow Your Cover」はR&B調の穏やかなナンバーだ。「GOAT」が“動”ならば「Blow Your Cover」は“静”であり、2曲のアプローチはまったく異なる。そこに、2作目の楽曲として彼らが「Blow Your Cover」を選んだ理由、この2曲で自分たちのふたつの異なる顔を見せるのだという意志が感じられた。

2曲の対極性は、先日4月1日に出演した『CDTVライブ!ライブ!』(TBS系)のパフォーマンスでも見られた。先に披露した「GOAT」は、ステージを縦横無尽に行き来して力強いダンスを繰り広げつつも、MVにも登場したゴルフカートをスタジオに持ち込むという、3人の遊び心もあふれたパフォーマンス。対する「Blow Your Cover」では、照明に加えてミストとレーザーを使用した空間で、切ない楽曲の世界観を表現していた。しなやかなダンス、クールな表情、繊細な歌声と、息を呑むほど美しいパフォーマンスだった。

楽曲タイトルの「Blow Your Cover」は“素性を明かす”といった意味があり、歌詞では大人の恋愛模様が描かれている。自分をコントロールできなくなるほどの愛情に溺れる夜と、甘いひとときを思い返しながら孤独感を抱く朝。短編小説のような、ショートドラマのような、そんな印象も受ける楽曲だ。

先日、グループでラジオに出演した際、平野は「Blow Your Cover」について「ある方を好きになっていくんですけど、好きになればなるほど掴めなくなるっていう曲」「知りたいけど、近づけば近づくほど遠のいていくみたいな」とコメントしていた。

相手に触れることはできても、心のなかまでは見通せない。逆に言えば、そうやって不安になるからこそ、さらに相手を強く求めてしまう。愛しさと苦しさが綯い交ぜになった主人公の感情を、3人は時に消え入りそうなほど儚く、時に力強いボーカルで、そしてパフォーマンスの繊細さで巧みに表現している。

歌唱、ダンス、すべてを含めて、ぐっと大人びた世界観を作り出すあたりに、またひとつ彼らの成長が感じられた。おそらく、ある程度年齢を重ねた今だからこそ相応しい楽曲なのではないかと思う。「GOAT」とは対照的な、大人の魅力も滲み出る「Blow Your Cover」。曲を出すたびに新たな一面、誰も知らなかった自分たちを見せていくことも、彼らが意識していることなのだろう。

近づくほど掴めなくなるのは、あなたたちでは?――そんなことを考えてしまうほど、あらためてNumber_iの未知なる可能性を感じさせてくれる一曲だ。

(文=かなざわまゆ)