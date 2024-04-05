¡Ú»×¹ÍÎÏ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Û¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç¡Ö½Ð¤µ¤ì¤¿¼ê¡×¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡¢10²ó¾¡Éé¤Î¾¡ÇÔ¤¬¤ï¤«¤ë¤«¡©
¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç¡É½Ð¤µ¤ì¤¿¼ê¡É¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡¢10²ó¾¡Éé¤Î¾¡ÇÔ¤¬¤ï¤«¤ë¤«¡©¡×
¤³¤ì¤ÏÃÎ¼±¤ä·×»»¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤ÉÔÍ×¤Ç¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¤Î¤ß¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡ÖÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¤ÏGoogle¡¢Apple¡¢Microsoft¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶°ìÎ®´ë¶È¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤Ç¤â½ÐÂê¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥ºÄ¶¤¨¤ÎÅ·ºÍ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¢¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¤â¼«¼Ò¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀµ²ò¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö»×¹ÍÎÏ¡×¤òÃÃ¤¨¤ë¡¢¡ÖºÇ¹â¤ÎÃÎÅª¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¤Î·æºî¤òÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¼ý½¸¤·¡¢²òÀâ¤·¤¿½ñÀÒ¤¬¡ØÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡Ù¤À¡£¡ÖÏÀÍýÅª»×¹Í¡×¡ÖÈãÈ½»×¹Í¡×¡Ö¿åÊ¿»×¹Í¡×¡ÖÐíâ×»×¹Í¡×¡ÖÂ¿ÌÌÅª»×¹Í¡×¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯67¤ÎÌäÂê¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Î»×¹Í²óÏ©¡×¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ÆÉ¤à¤À¤±¤Ç°ìÀ¸¥â¥Î¤ÎÉð´ï¤È¤Ê¤ë¡ÖÃÏÆ¬ÎÏ¡×¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤ÈÏÃÂê¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¡¢¡Ö»ö¼Â¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¿Í¡×¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÌäÂê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿ÀÐ°æ°ìÊæ¡Ë
±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¡©
¡¡Ã¯¤«¤ÎÈ¯¸À¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ò¥ó¥È¤¬¤Ä¤Í¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼¡¤ÎÌäÂê¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¸«È´¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡Æñ°×ÅÙ¡§¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
¡¡A,B¤Î2¿Í¤¬¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç10²ó¾¡Éé¤ò¤·¤¿¡£
¡¡A¤Ï¥°¡¼¤ò3²ó¡¢¥Á¥ç¥¤ò6²ó¡¢¥Ñ¡¼¤ò1²ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡B¤Ï¥°¡¼¤ò2²ó¡¢¥Á¥ç¥¤ò4²ó¡¢¥Ñ¡¼¤ò4²ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤¤³¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç®Ãæ¤·¤¹¤®¤¿2¿Í¤Ï¡¢²¿¤Î¼ê¤ò¤É¤Î½çÈÖ¤Ç½Ð¤·¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Â¿¤¯¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§¥Ï¥¶¥Þ¥Á¥Ò¥í
¡¡¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢Àµ²ò¤È¹Í¤¨Êý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë