¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñÅª¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÏ·¸å¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¿Í¡×¤Î»ÄÇ°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ
¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñÅª¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÏ·¸å¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¿Í¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï¡©
42ºÐ¤Ç¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ë¿¯¤µ¤ì¤¿Àº¿À²Ê°å¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÇÇä¤ì¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤â¤·»ä¤¬¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤»¤¿¤é¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤ò¤â¤Ã¤ÈË«¤á¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤ËÈè¤ì¡¢²¹¤«¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¦´¶¡¦Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢35ËüÉô°Ê¾åÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎË®Ìõ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£ÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é¶¦´¶¡¦Àä»¿¤ò½¸¤á¤ëËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡© ËÜ½ñ¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¤«¤éÈ´¿è¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¸Â¤ê¤¢¤ë»þ´Ö¡×¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¹àÌÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñÅª¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÏ·¸å¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¿Í¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï¡©
¡¡»ä¤¬Ã´Åö¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÉÔÌ²¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦70Âå¤ÎÃËÀ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¸¤¤ë³Ú¤·¤ß¤¬¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ä¤âÉâ¤«¤Ê¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤´»ÒÂ©¤ÏÆÈÎ©¤·¤Æ²ÈÄí¤òÃÛ¤¡¢Èà¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¬¤¦¤é¤ä¤à¤è¤¦¤Êºâ»º¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿Ç»¡¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢»ñ»º´ÉÍý¤¬¤É¤¦¤Î¤À¤È¤«¼«Ê¬¤Î¥Ó¥ë¤¬¤É¤¦¤Î¤È¼«Ëýº®¤¸¤ê¤Î¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Ï¤¿ÌÜ¤Ë¤Ï²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃËÀ¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ËËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¸¤¹ÃÈå¤ËËþ¤Á¤¿À¸³è¡×¤òÁ÷¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡Ä
¡¡¤¢¤ëÆü¤Ê¤É¤Ï¡¢µÞ¤Ë¼ã¡¹¤·¤¤´éÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ë¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À°·Á¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸À¤¤¡¢´é¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤·¤ï¤Ï¾Ã¤¨¡¢¤¿¤ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Þ¤Ö¤¿¤Ï¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Æó½Å¤Ë¡£¤Þ¤ë¤Ç40Âå¤«¤È¸«¤Þ¤¬¤¦¤Û¤É¤Î³°¸«¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢ÃËÀ¤Ï¡¢¡ÖÌ²¤ì¤Ê¤¤¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤Ü¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤ÏÈà¤Î¿Ç»¡¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤â¡¢À¸¤¹ÃÈå¤ËËþ¤Á¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â½½ÆóÊ¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤âËþ¤ÁÂ¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë