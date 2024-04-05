¿·NISA¤Î¸ýºÂ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁª¤Ö»þÂå!? ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥ª¥È¥¯¤ËÅê»ñ¤Ç¤¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ï¡©
¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤Ç¤Ï¿·NISA¸ýºÂ¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤¿¤ê¡¢»È¤¨¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÀÑÎ©Åê»ñ¤ÇÃù¤á¤é¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢Åê»ñ¤·¤¿¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÃù¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥ª¥È¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åê»ñ¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤«¡£¥¶¥¤¤Î¿·NISAËÜ¤Î·èÄêÈÇ¡Ø°ìÈÖÇä¤ì¤Æ¤ë·î´©¥Þ¥Í¡¼»ï¥¶¥¤¤¬ºî¤Ã¤¿¿·NISAÆþÌç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô5¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢È´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¥¯¥ì¥«ÀÑÎ©¤¬Ãù¤á¤ä¤¹¤¯NISA¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅê»ñ¤â
¡¡¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤Î³Æ¼Ò¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò²¼¤ÎÉ½ÁÈ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¡¢ÇãÊª¤Ê¤É¤Ç¤âÃù¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅê»ñ»ñ¶â¤ÎÂ¤·¤Ë¤Ç¤¡¢NISA¸ýºÂ¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»È¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¼ïÎà¤Ï¡¢T¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëSBI¾Ú·ô¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡¤ËÅê»ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¼ïÎà¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤ä¤Ï¤êSBI¾Ú·ô¤¬5¼ïÎà¡ÊT¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢JAL¤Î¥Þ¥¤¥ë¡Ë¤ÈÁªÂò»è¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ´Ô¸µÎ¨¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤ÎÅê¿®ÀÑÎ©¡Ê¥¯¥ì¥«ÀÑÎ©¡Ë¡×¤È¡ÖÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÊÝÍ»Ä¹â¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë2¼ï¤¬ÂåÉ½Åª¡£
¡¡¥¯¥ì¥«ÀÑÎ©¤Ç¤Ï¡¢SBI¾Ú·ô¤Î5¡ó¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯²ñÈñ¤¬¤«¤«¤ë¥«¡¼¥É¤¬É¬¿Ü¡£Ç¯²ñÈñÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë¥«¡¼¥É¤Ë¹Ê¤ë¤È¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Î1.1¡ó´Ô¸µ¤¬ºÇ¤â¥ª¥È¥¯¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ìÊý¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÊÝÍ»Ä¹â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï´Ô¸µÎ¨¤¬Äã¤á¡£¤¿¤À¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô°Ê³°¤Ï¤É¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Ç¤âÊÝÍ»Ä¹â¤ËÈæÎã¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤¬Áý¤¨¡¢Ëè·î¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£³ÚÅ·¾Ú·ô¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Î¾ò·ï¿ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¾ò·ï¤¬¸·¤·¤¤¡Ê¤µ¤é¤ËÂÐ¾Ý³°¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤â¤¢¤ë¡Ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö³ÚÅ·¡¦¥ª¡¼¥ë¥«¥ó¥È¥ê¡¼³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡Ö³ÚÅ·¡¦S&P500¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡Ö³ÚÅ·¡¦Æü·Ð225¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡Ö³ÚÅ·¡¦NASDAQ-100¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡Ö³ÚÅ·¡¦SOX¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Î6ËÜ¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Î¤ß¡¢Åê¿®»Ä¹â¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Éü³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÃù¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢1¥Ý¥¤¥ó¥È¡á1±ß¤È¤·¤ÆÅê»ñ¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Ø¤ÏSBI¾Ú·ô¤È³ÚÅ·¾Ú·ô¤¬ÂÐ±þ¡£À®Ä¹Åê»ñÏÈ¤Ç¤â¡¢SBI¾Ú·ô¤È³ÚÅ·¾Ú·ô¤Î2¼Ò¤¬ÆüËÜ¤Î¸ÄÊÌ³ô¤Î¹ØÆþ¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¶¥¤ÊÔ½¸ÉôÊÔ¡Ø°ìÈÖÇä¤ì¤Æ¤ë·î´©¥Þ¥Í¡¼»ï¥¶¥¤¤¬ºî¤Ã¤¿¿·NISAÆþÌç¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤«¤éºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£