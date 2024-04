◇MLB ドジャース5-4ジャイアンツ(日本時間4日 ドジャー・スタジアム)

大谷翔平選手が、開幕から41打席目にしてドジャースへ移籍後初となる今季第1号ホームランを記録。SNSでは大きな盛り上がりを見せています。

MLB公式SNSでは、大谷選手のホームランに関するポストを6つ投稿。その中の1つには“Shohei Ohtani brought the Dodger Stadium crowd to its feet for the first time!(大谷翔平が初めてドジャー・スタジアムの観客を総立ちにさせた!)”と記されており、現地の盛り上がりの様子が伝えられました。

ドジャース公式SNSでは、ホームランの瞬間の動画とともに“They knew it. He knew it.(彼らはそれを知っていた。彼もそれを知っていた)”と、待望の一発への喜びがにじみ出たコメントを添えていました。投稿から2時間しないうちに1万以上の「いいね」が寄せられました。

さらに、「#大谷翔平」「大谷さん」「大谷ホームラン」がトレンド入り。ドジャース移籍後の大谷選手も変わらず、日米で大きな盛り上がりを見せています。