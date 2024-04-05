¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤È¡Ö°ÂÊÝ¤ÏÉÔ²ÄÊ¬¡×¡á³°Áê²ñ¹ç¤ËÆüËÜ¤Ê¤É£´¥«¹ñ»²²Ã¡½£Î£Á£Ô£Ï
¡¡¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë»þ»ö¡ÛËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ê£Î£Á£Ô£Ï¡Ë³°Áê²ñ¹ç¤Ï£´Æü¡¢¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤Ç£²ÆüÌÜ¤ÎÆ¤µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊÄËë¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤«¤éÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î£´¥«¹ñ¤¬»²²Ã¡£¥¹¥È¥ë¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥°»öÌ³ÁíÄ¹¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢£Î£Á£Ô£Ï¤È¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÏÉÔ²ÄÊ¬¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ï¢·È¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÄÔÀ¶¿Í³°Ì³ÉûÂç¿Ã¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡££Î£Á£Ô£Ï¤È£´¥«¹ñ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬À¤³¦¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ä¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò´¹¡£¥¹¥È¥ë¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥°»á¤Ï¡¢¸¢°Ò¼çµÁ¤ò¶¯¤á¤ë¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤òÁ°¤Ë¡ÖÉðÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ë¡¤Î»ÙÇÛ¤Î²¼¤ÎÀ¤³¦Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡