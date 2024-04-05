ÉðË¡¡¼«Âð¤ÇÅðÆñÈï³²¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤¤¡×¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É·×£²£²ÅÀ£·£µËü±ßÁêÅö
¡¡ÉðËµ³¼ê¡Ê£µ£µ¡Ë¡á·ªÅì¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤¬µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¤Î¼«Âð¤Ç¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É£²£²ÅÀ·×£·£µËü±ßÁêÅö¤ÎÅðÆñÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£´Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£µþÅÔÉÜ·Ù¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¹âµé»þ·×¡¢µ®¶âÂ°Îà¤ä¸½¶â¤âÅð¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÉÜ·Ù¤ÏÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈÈ¹Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï£³·î£²£³Æü¤Î¸á¸å£±£±»þ¡Á£²£´Æü¤Î¸áÁ°£µ»þ¤´¤í¤Î´Ö¡£ºßÂðÃæ¤Î²ÈÂ²¤¬Êª²»¤Ëµ¤¤Å¤£±£±£°ÈÖ¤·¤¿¡£¼«Âð¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤Ï³ä¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÜ·Ù¤Ï¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤«¤éÊ£¿ô¿Í¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þÉðË¤Ï£²£´Æü¤Î¹â¾¾µÜµÇ°¤Ê¤É¤ËÈ÷¤¨¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÄ´À°¥ë¡¼¥à¤Ë½ÉÇñÃæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉðË¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¡Ö£³·î£²£´Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¤Ë¡¢¼«Âð¤ËÊ£¿ô¿Í¤Î¿¯Æþ¤¬¤¢¤êÀàÅðÈï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºßÂðÃæ¤Î²ÈÂ²¤ÏÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¸½ºß¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ·üÌ¿¤ÊÁÜºº¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª¼ÁÅª¤ÊÈï³²¤è¤ê¤â²ÈÆâ¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¯¡¢»ä¼«¿È¤â¤â¤Á¤í¤ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈáÄË¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£