¶ÍÃ«ÈþÎè¡Ê2023Ç¯6·î»£±Æ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥â¥Ç¥ë¶ÍÃ«ÈþÎè¡Ê34¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Önews every.¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å3»þ50Ê¬¡Ë¤Ë¿·¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¶ÍÃ«¤Ï¡Önews every.¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¡º£Æü¤Î°áÁõ¤È²ñ¸«¤Î¤È¤­¤Î°áÁõ¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤éËè²óÃåÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡¡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö½éÆü¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ê´é¸«¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶ÍÃ«¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡¡¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£