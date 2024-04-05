Ä¹Þ¼¹ä¡¢¤ê¤ó¤´¤ò»ý¤Á¾Ð´é¤ÎºÇ¿·¼Ì¿¿ÈäÏª¡¡¡ÖÀå¤Î¤â¤Ä¤ì¤¿¾ï¼±¤Ë¡¡¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ê¥ó¥´¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Ä¹Þ¼¹ä¡Ê67¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹ðÃÎ¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Ä¹Þ¼¤Ï¡Ö¹õ¤¤¥Þ¥ó¥È¤òÇË¤ê¤¹¤Æ¡¡¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ê¥ó¥´¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¡¡¤½¤·¤Æ¡¡Àå¤Î¤â¤Ä¤ì¤¿¾ï¼±¤Ë¡¡¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ê¥ó¥´¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¡¡Åê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡¡¤½¤Î¥ê¥ó¥´¤Ï¡¡Æ§¤ßÄÙ¤µ¤ì¤Æ¡¡Å¾¤¬¤Ã¤¿¡¡¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ê¥ó¥´¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¡¡ÀÖ¤¤¥ê¥ó¥´¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö4¡¿24¤Ë¡¢¿·¤·¤¤²Î¤¬¤Ç¤ë¤è¡×¤È¹ðÃÎ¡¢¥ê¥ó¥´¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£