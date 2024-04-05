¿·ÌÚÍ¥»Ò¡¢ÂæÏÑÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ë»×¤¤¤è¤»¤ë¡¡¸½ÃÏ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¡ÖÂæÏÑ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×
½÷Í¥¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ê30¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£3Æü¡¢ÂæÏÑÅìÉô²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë7¡¦7¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÂæÏÑ¤ÎÈïºÒÃÏ¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¡£
¿·ÌÚ¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¡£¡¡¿§¡¹¤Ê±ÇÁü¤ò¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸«¤Æ¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÂæÏÑ¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿»ä¤¬²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿Âç¹¥¤¤ÊÂæÏÑ¡£¡ØSEE HEAR LOVE¡Ù¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤âÂæÏÑ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ï¤ß¤ó¤Êµ¤¤µ¤¯¤Ç¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤¬Âô»³¤¢¤ë½ê¡£¤È¤Æ¤â¿´¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡¢¡¢¡£º£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤è¤ê¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«¾¯¤·¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ°Â¤é¤²¤ë¾ì½ê¤Ç²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÂæÏÑ¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªÂæÏÑ¡¢´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÂæÏÑ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¼Õ¼ÕÍ¥»Ò¡×¡ÖThank you for caring about Taiwan¡×¤Ê¤É¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£