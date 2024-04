女優新木優子(30)が4日までにインスタグラムを更新。3日、台湾東部沖を震源とするマグニチュード(M)7・7の地震に襲われた台湾の被災地を見舞った。

新木は「台湾での大きな地震。 色々な映像をニュースで見てとても心配です。先日のイベントにも台湾から来てくださったファンの方もいて、また私が会いに行く機会を作りたいなと心を寄せていた大好きな台湾。『SEE HEAR LOVE』のプロモーションの時も台湾で出会った方々はみんな気さくでいつも笑顔で、温かく迎えてくれました。素敵な思い出が沢山ある所。とても心が痛いです、、。今回の地震で被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。どうか少しでも安心して安らげる場所で過ごせますように。心から願っています」とつづり、台湾を訪れた際の写真を公開した。

この投稿には「台湾のファンです、心配してくださって本当にありがとうございます!台湾、頑張ろう!!!」「台湾への関心に感謝します」「謝謝優子」「Thank you for caring about Taiwan」など現地のフォロワーからのコメントが寄せられた。