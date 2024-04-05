¡Úºù²Ö¾Þ¡Û³«¶È£´Ç¯ÌÜ¤Ç£Ç£±½éÄ©Àï¤ÎÃãÌÚÂÀ¼ùÄ´¶µ»Õ¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¾¡¤Á¤¿¤¤¥ì¡¼¥¹¡×
¢¡Âè£¸£´²óºù²Ö¾Þ¡¦£Ç£±¡Ê£´·î£·Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡ÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Âè£±Àï¡¢Âè£¸£´²óºù²Ö¾Þ¡¦£Ç£±¡Ê£·Æü¡¢ºå¿À¡Ë¤ÎÏÈ½ç¤¬£´Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºù¤Î»þ´ü¤¬Íè¤ë¤È¶»¤¬¹âÌÄ¤ë¡£³«¶È£´Ç¯ÌÜ¤Ç£Ç£±½éÄ©Àï¤¹¤ëÃãÌÚÄ´¶µ»Õ¤¬¡¢Æ´¤ì¤Îºù²Ö¾Þ¤Ë¥é¥¤¥È¥Ð¥Ã¥¯¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¡£¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¾¡¤Á¤¿¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ïºù²Ö¾Þ¡£¼«Ê¬¤¬Ä´¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´ÉÍýÇÏ¤ò½ÐÁö¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¡¦É±Ï©»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥²¡¼¥à¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¡×¤Ç¶¥ÇÏ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ïºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤ËÂ¤·¤²¤¯ÄÌ¤¤¡¢Ì¥Î»¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬£³ºÐ¤Î²µ½÷¤¿¤Á¤¬¶¥¤¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Âè£±Àï¡£¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹Á°Æü¤ÏÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¡×¡£µ²±¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï£°£°Ç¯¡£¶¥ÇÏ»¨»ï¤Î£Ð£Ï£Ç´ë²è¤Ç»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥¢¥º¥°¥ì¥¤¥¹¤ò¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÀ¼¤ò¤«¤é¤¹¤Û¤É±þ±ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤â¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¥é¥¤¥È¥Ð¥Ã¥¯¡£¥¨¥ë¥Õ¥£¥ó£Ó¤Ç¸å¤Ë¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¹¥¦¥£¡¼¥×¥Õ¥£¡¼¥È¤Ë¾¡¤Á¡¢½Å¾Þµé¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¾ÚÌÀºÑ¤ß¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î¿·³ã¤Ç¥é¥¹¥È£³¥Ï¥í¥ó£³£²ÉÃ£¸¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÇúÈ¯ÎÏ¤¬Éð´ï¤À¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Áá¤¤»þ´ü¤Ë¾Þ¶â²Ã»»¤·¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤á¤¿¤Î¤â¹¥ºàÎÁ¤À¡£
¡¡Ä´¶µ¤Ç¤Ï¥´¥àÀ½¤Î¥Ï¥ß¤ò»È¤¦¤Ê¤ÉÇÏ¶ñ¤Ê¤É¤â¹©É×¡£¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤âÁ°Áö¤ÎÁ°¤è¤ê¤Ï¤Þ¤·¡×¡££³Æü¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤äÆ¬¤ò¾å¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²æËý¤âÍø¤Ä¾Àþ¤Ç¤Ï£³Æ¬Ê»¤»¤Î¿¿¤óÃæ¤«¤é±Ô¿¡££¶¥Ï¥í¥ó£¸£´ÉÃ£´¡½£±£±ÉÃ£¹¤ÇÂç¤¤¯ÀèÃå¤·¤¿¡£¡Ö¥Ú¡¼¥¹¤¬¤«¤ß¹ç¤¨¤Ð¤ª¤â¤·¤í¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È°ìÈ¯¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¡Ö£Ç£±¤Ï¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£Ê¿¾ï¿´¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡££Ç£±½éÄ©Àï¤Ç½é½Å¾Þ£Ö¤â¤«¤«¤ë°ìÀï¡£¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡Ê¸ÍÅÄ¡¡ÏÂÉ§¡Ë
¡¡¢¡ÃãÌÚ¡¡ÂÀ¼ù¡Ê¤Á¤ã¤¡¦¤¿¤¤¤¡Ë£±£¹£¸£³Ç¯£±£°·î£±Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦É±Ï©»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££´£°ºÐ¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤ËÀ¾Â¼ËÒ¾ì¡¢¥ä¥Þ¥À¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Õ¥¡¥ó¥·¥ç¡¼±¹¼Ë¤Ç¤Î±Ñ¹ñÎ±³Ø¤â·Ð¸³¡££°£¸Ç¯£µ·î¤«¤éÃÓÅº·óÍº±¹¼Ë¤Ç±¹Ì³°÷¡¢Ä´¶µ½õ¼ê¡££²£°Ç¯¤ËÄ´¶µ»ÕÌÈµö¤ò¼èÆÀ¸å¡¢°ÂÅÄÎ´¹Ô±¹¼Ë¤Ê¤É¤Çµ»½ÑÄ´¶µ»Õ¤òÌ³¤á£²£±Ç¯£³·î¤Ë³«¶È¡££µ·î£±Æüºå¿À£´£Ò¤ò¥¹¥º¥«¥Õ¥å¡¼¥é¡¼¤Ç£Ê£Ò£Á½é¾¡Íø¡£ÄÌ»»£·£´£¸Àï£´£¹¾¡¡£