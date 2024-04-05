¸¶ÌýÀèÊª°ìÃÊ¹â¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¤Ê¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤êÇØ·Ê
Laura Sanicola
[£´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¹ñ»þ´Ö¤Î¸¶ÌýÀèÊª¤Ï¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¤Ê¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë°ìÃÊ¤È¾å¾º¤·¡¢ËÌ³¤¥Ö¥ì¥ó¥ÈÀèÊª¤ÎÀ¶»»ÃÍ¤ÏºòÇ¯£±£°·î°ÊÍè½é¤á¤Æ£±¥Ð¥ì¥ë¡á£¹£°¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
À¶»»ÃÍ¤ÏËÌ³¤¥Ö¥ì¥ó¥ÈÀèÊª¤¬£±¡¥£³£°¥É¥ë¡Ê£±¡¥£µ¡ó¡Ë¹â¤Î£±¥Ð¥ì¥ë¡á£¹£°¡¥£¶£µ¥É¥ë¡¢ÊÆ£×£Ô£ÉÀèÊª¤¬£±¡¥£±£¶¥É¥ë¡Ê£±¡¥£´¡ó¡Ë¹â¤Î£¸£¶¡¥£µ£¹¥É¥ë¡£ÁÐÊý¤È¤âºòÇ¯£±£°·î°ÊÍè¤Î¹âÃÍ¤È¤Ê¤ë¡£
¥¤¥é¥ó¤Ë¤è¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë³°¸ò´±¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤Î¶¼°Ò¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ºßÊÆÂç»È´Û¤Ë¸·²üÂÖÀª¤òÉß¤¤¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¸¶ÌýÀèÊª¤¬¾å¾º¡£¥¢¥ë¥Æ¥£¥â¤Î¥·¥Ë¥¢¡¦¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¦¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥â¥ó¥«¥à»á¤Ï¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¤ÊÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶Ìý¹â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£