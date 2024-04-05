¡Ú5¼þÇ¯¡Û¡Ö¥è¥ë¥·¥« - ¤À¤«¤éËÍ¤Ï²»³Ú¤ò¼¤á¤¿¡×¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯4·î5Æü
¡¡2019Ç¯4·î5Æü¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥è¥ë¥·¥« - ¤À¤«¤éËÍ¤Ï²»³Ú¤ò¼¤á¤¿ (MUSIC VIDEO)¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü2024Ç¯4·î5Æü¤ÇÅê¹Æ¤«¤é5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡ºÆÀ¸¿ô¤ÏÎß·×4,401,514²ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Æ°²è¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¿ô¤Ï13,855·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êµ»öÀ©ºî»þ¡Ë
¡¡¡ÖÅê¹ÆµÇ°Æü¥®¥Õ¥È¡×¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËºîÉÊ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡ÈÅê¹ÆµÇ°Æü¡É¤ÎÁ°¸å7Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇËèÇ¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤Ï¤³¤Î´ü´Ö¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎºîÉÊ¤Ë¡ÖÅê¹ÆµÇ°Æü¥®¥Õ¥È¡×¤òÂ£¤Ã¤Æ¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥®¥Õ¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï²ÖÎØ¤ä¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¡¢¥±¡¼¥¤Ê¤É6¼ïÎà¤òÅ¸³«¤·¡¢¡Ö¡»¼þÇ¯¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤ÏÅê¹Æ¤«¤é¤ÎÇ¯¿ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿ô»ú¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢Â£¤é¤ì¤¿¥®¥Õ¥È¤Ë±þ¤¸¤¿¾©Îå¶â¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Åê¹Æ¼Ô¤Î´ØÏ¢Æ°²è
¡Ø¥è¥ë¥·¥« - ¥Î¡¼¥Á¥é¥¹¡Ù
¥è¥ë¥·¥« - ¥Î¡¼¥Á¥é¥¹
¡Ø¥è¥ë¥·¥« - ¥¨¥ë¥Þ (Album Trailer)¡Ù
¥è¥ë¥·¥« - ¥¨¥ë¥Þ (Album Trailer)
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¡Ø¥è¥ë¥·¥« - ¤À¤«¤éËÍ¤Ï²»³Ú¤ò¼¤á¤¿ (MUSIC VIDEO)¡Ù¤Î»ëÄ°¥Ú¡¼¥¸
https://www.nicovideo.jp/watch/sm34914430
¡¦Åê¹Æ¼Ô¡¢¥è¥ë¥·¥«¤µ¤ó¤ÎX
https://twitter.com/nbuna_staff
¡¦¡Ø¤À¤«¤éËÍ¤Ï²»³Ú¤ò¼¤á¤¿¡Ù¤Î´ØÏ¢Æ°²è
https://www.nicovideo.jp/tag/%E3%81%A0%E3%81%8B%E3%82%89%E5%83%95%E3%81%AF%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E3%82%92%E8%BE%9E%E3%82%81%E3%81%9F