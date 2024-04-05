Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤òÂº·É¡Ö¿Í´ÖÎÏ¤ò¤¹¤´¤¯³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤ÈÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØA-Studio¡Ü¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË23»þ¡Ë°Ï¤ß¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ£¥öÃ«¤¬ÄáÉÓ¤Ø¤ÎÂº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄáÉÓÄ¾É®¤Î¼èºà»ñÎÁ¸ø³«¡ª
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡ÖActor¡ÊÃËÍ¥¡Ë¡×¡ÖActress¡Ê½÷Í¥¡Ë¡×¡ÖArtist¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë¡×¡ÖAthlete¡Ê±¿Æ°Áª¼ê¡¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡Ë¡×¤ÇÃíÌÜ¤Î¿Í¡¢½Ü¤Î¿Í¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£ÄÌ¾ï¡¢¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ëÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»öÁ°¤Ë¥²¥¹¥È¤ÈÂÇ¹ç¤»¤ò¹Ô¤¤¡¢¥È¡¼¥¯ÆâÍÆ¡ÊÂæËÜ¡Ë¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥À¥Ö¥ëMC¤ÎÄáÉÓ¤ÈÆ£¥öÃ«¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥²¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é»öÁ°¼èºà¤ò´º¹Ô¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿¤ÏMC¤Î2¿Í¤¬¥²¥¹¥È¤È»öÁ°ÂÇ¹ç¤»¤Ê¤·¡¢¥È¡¼¥¯ÂæËÜ¤Ê¤·¤Ç¹Ô¤¦¡£ÈÖÁÈ¤Ïº£½Õ15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢4·î5ÆüÊüÁ÷¤«¤é16Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡ÄáÉÓ¤ÈÆ£¥öÃ«¤ÏMC¤È¤·¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Çº£Ç¯¤Ç5Ç¯ÌÜ¡£Æ£¥öÃ«¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÁ´Á³Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¯Â³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¡¢¡ÖËè½µÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤Ù¡¼¤µ¤ó¤Î¿Í´ÖÎÏ¤ò¤¹¤´¤¯³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î5Ç¯´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈÆ£¥öÃ«¤Ï¡Ö»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¤è¤¯¼ýÏ¿½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ù¡¼¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤º¤Ã¤Èµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ù¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ø²¿¤â¤Ê¤¤¡£¼«Á³ÂÎ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¨¤¨¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤ÆºÇ½é¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ò¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤È¤è¤êÇ§¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£ÄáÉÓ¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¼«Á³¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¼«Á³¤Ê¶õµ¤¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òºÇ½é¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤ë¤«¤é¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤ï¡¢¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£¥öÃ«¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÊ¹¤¯ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ê¹¤¯ÎÏ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÄáÉÓ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¿´¤ò³«¼¨¤¹¤ë¤Î¤À¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤½¤Î¶õµ¤¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ù¡¼¤µ¤ó¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·Âº·É¤¹¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¡Ø¤¢¤Î¿Í¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡Ø¤Ê¤¼¤«Æ£¥öÃ«¤¯¤ó¤ÎÁ°¤À¤È·ë¹½¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡º£¸å¤ÎÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤òÄáÉÓ¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤É¤¦¤³¤¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤¹¡¼¤Ã¤È¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤¬¡£¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤³¤È¤òÃå¼Â¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤³¤ÇÄáÉÓ¤Ï15Ç¯´Ö¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÂçÎÌ¤Î»ñÎÁ¤ò³ó¤«¤é½Ð¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿²ó¤Î»ñÎÁ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Æ£¥öÃ«¤Ï¡Ö¤³¤ì²¶¤Î¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤³¤ìÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤¤¤Á¤¤¤Á½Ð¤¹É¬Í×¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤ë¤À¤±¡£¤³¤ó¤À¤±¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµ²±¤ÎÃæ¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£²¿Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤á¤è¤¦¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÄáÉÓ¤¬¡Ö¤Ï¤è¤³¤ó¤Ê¤ó¤ä¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢Æ£¥öÃ«¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¡Ö¼þÇ¯¤Î¤È¤¤Ë¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ½Ð¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£ÄáÉÓ¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ºî¶È¤ò1²óÌÜ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤·¤â¤¿¤«¤é¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ£¥öÃ«¤Ï¡Ö¤´°ì½ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ù¡¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¸«¤¿¤êÊ¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤âÄ¹¤¯¶á¤¯¤Ç·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤³¤¤¤Ä¤³¤Îº¢¤½¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¡×¤È¾Ð¤¤¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤ä¤á¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Â³¤±¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡¡ØA-Studio¡Ü¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË23»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄáÉÓÄ¾É®¤Î¼èºà»ñÎÁ¸ø³«¡ª
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡ÖActor¡ÊÃËÍ¥¡Ë¡×¡ÖActress¡Ê½÷Í¥¡Ë¡×¡ÖArtist¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë¡×¡ÖAthlete¡Ê±¿Æ°Áª¼ê¡¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡Ë¡×¤ÇÃíÌÜ¤Î¿Í¡¢½Ü¤Î¿Í¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£ÄÌ¾ï¡¢¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ëÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»öÁ°¤Ë¥²¥¹¥È¤ÈÂÇ¹ç¤»¤ò¹Ô¤¤¡¢¥È¡¼¥¯ÆâÍÆ¡ÊÂæËÜ¡Ë¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥À¥Ö¥ëMC¤ÎÄáÉÓ¤ÈÆ£¥öÃ«¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥²¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é»öÁ°¼èºà¤ò´º¹Ô¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿¤ÏMC¤Î2¿Í¤¬¥²¥¹¥È¤È»öÁ°ÂÇ¹ç¤»¤Ê¤·¡¢¥È¡¼¥¯ÂæËÜ¤Ê¤·¤Ç¹Ô¤¦¡£ÈÖÁÈ¤Ïº£½Õ15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢4·î5ÆüÊüÁ÷¤«¤é16Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î5Ç¯´Ö¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈÆ£¥öÃ«¤Ï¡Ö»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¤è¤¯¼ýÏ¿½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ù¡¼¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤º¤Ã¤Èµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ù¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ø²¿¤â¤Ê¤¤¡£¼«Á³ÂÎ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¨¤¨¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤ÆºÇ½é¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ò¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤È¤è¤êÇ§¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£ÄáÉÓ¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¼«Á³¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¼«Á³¤Ê¶õµ¤¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òºÇ½é¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤ë¤«¤é¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤ï¡¢¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£¥öÃ«¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÊ¹¤¯ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ê¹¤¯ÎÏ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÄáÉÓ¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¿´¤ò³«¼¨¤¹¤ë¤Î¤À¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤½¤Î¶õµ¤¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ù¡¼¤µ¤ó¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·Âº·É¤¹¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¡Ø¤¢¤Î¿Í¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡Ø¤Ê¤¼¤«Æ£¥öÃ«¤¯¤ó¤ÎÁ°¤À¤È·ë¹½¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡º£¸å¤ÎÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤òÄáÉÓ¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤É¤¦¤³¤¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤¹¡¼¤Ã¤È¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤¬¡£¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤³¤È¤òÃå¼Â¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤³¤ÇÄáÉÓ¤Ï15Ç¯´Ö¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÂçÎÌ¤Î»ñÎÁ¤ò³ó¤«¤é½Ð¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿²ó¤Î»ñÎÁ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Æ£¥öÃ«¤Ï¡Ö¤³¤ì²¶¤Î¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤³¤ìÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤¤¤Á¤¤¤Á½Ð¤¹É¬Í×¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤ë¤À¤±¡£¤³¤ó¤À¤±¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµ²±¤ÎÃæ¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£²¿Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤á¤è¤¦¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÄáÉÓ¤¬¡Ö¤Ï¤è¤³¤ó¤Ê¤ó¤ä¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢Æ£¥öÃ«¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¡Ö¼þÇ¯¤Î¤È¤¤Ë¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ½Ð¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£ÄáÉÓ¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ºî¶È¤ò1²óÌÜ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤·¤â¤¿¤«¤é¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ£¥öÃ«¤Ï¡Ö¤´°ì½ï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ù¡¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¸«¤¿¤êÊ¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤âÄ¹¤¯¶á¤¯¤Ç·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤³¤¤¤Ä¤³¤Îº¢¤½¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¡×¤È¾Ð¤¤¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤ä¤á¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Â³¤±¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡¡ØA-Studio¡Ü¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË23»þÊüÁ÷¡£