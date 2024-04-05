µð¿Í¡¦¿ûÌî¡¡ÅÐÈÄÆü¤ÎÎý½¬¤Ï¡Ö¶ËÎÏ¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤Çº£µ¨½é»Å»öÁ´¤¦
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í2¡½0ÃæÆü¡Ê2024Ç¯4·î4Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¿ûÌî¤Ï¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤¬»Å»ö¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤ì¤À¤±½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤¬»ýÏÀ¡£¤À¤«¤éÅÐÈÄÆü¤ÎÎý½¬¤Ï¡Ö¶ËÎÏ¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¡£¤³¤ÎÆü¤â¸á¸å3»þ40Ê¬¤ËÎý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ø¤È°ú¤ÍÈ¤²¤¿¤Î¤ÏÆ±4»þ15Ê¬¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤»¤º¤Ë»Å»ö¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿ÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¸Î¾ã¤Ç³«ËëÅê¼ê¤ò²óÈò¡£1Ç¯ÌÜ¤ÈWBC¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿17Ç¯¤ò½ü¤¯¤È½é¤á¤Æ¤Î»öÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö³«ËëÀï¤ËÅê¤²¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢³«ËëÀï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤ËÌîµå¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î³«ËëÀïÅöÆü¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¡ÖÅê¤²¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Öº£¤ÏËÜÅö¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´¶¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Êº£µ¨½éÅÐÈÄ¤Ç¤Î²÷Åê¡£24Ç¯¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£¡Êµð¿ÍÃ´Åö¡¦¾®Ìî»û¡¡Âç¡Ë