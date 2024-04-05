ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤Î¹¥ÁöÎÝ¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡ÈÉü³è¡É¡¡1¥¤¥Ë¥ó¥°2ÅÙÀ®¸ù¡Ö»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2¡Ý3DeNA¡Ê2024Ç¯4·î4Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤¬2ÅÙÂ³¤±¤Æ¡Ö¥¢¥¦¥ÈÈ½Äê¡×¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¡ÈÉü³è¡É¤·¤¿¡£
¡¡°ìÎÝÁö¼Ô¤À¤Ã¤¿4²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¤ÏÇßÌî¤¬ÃæÁ°ÂÇ¡£Á°Àî¤¬ÀèÀ©¤ÎËÜÎÝ¤òÆ§¤à´Ö¤ËÆóÎÝ¤ò½³¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë»°ÎÝ¤ØÆ¬¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£Ãæ·ø¡¦´Øº¬¤«¤é¤Î¹¥ÊÖµå¤È¶¥Áö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ºÇ½é¤Î¥³¡¼¥ë¤Ï¥¢¥¦¥È¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ØÆ°¤¡¢¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Ç¥»¡¼¥Õ¤ËÊ¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¤ÏÌÚÏ²¤¬°ì¥´¥í¡£Êáµå¸å¤Ë°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ó¤À¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤«¤é¤ÎËÜÎÝÅ¾Á÷¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ë¤¿¤á¡¢º£ÅÙ¤ÏÂ¤«¤é³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£Êá¼ê¤Î¾¾Èø¤Î¥ß¥Ã¥È¤È¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤ÇºÆ¤Ó¥¢¥¦¥È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÇºÆ¤ÓÈ½Äê¤Ï¥»¡¼¥Õ¤Ø¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ê¥×¥ì¡¼¡Ê¸¡¾Ú¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¡£»öÁ°¤Ë¡È¤É¤³¤ËÈô¤ó¤À¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ò½àÈ÷¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡³«Ëë¤«¤éÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¿5ÈÖ¤«¤éÂÇ½ç¤¬°ì¤Ä²¼¤¬¤Ã¤Æ6ÈÖ¡£6ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÂÇ½çÊÑ¹¹¡ÊÀèÈ¯¤ò´Þ¤á¤Æ¡Ë¤Ï¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆºÇ¤âÁá¤¤¡£Íî¤Á¹þ¤à¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢µÕ¤ËÊÑ¤Ëµ¤Ä¥¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯Æ°¤¸¤º¡¢¤·¤Ö¤È¤¯1°ÂÂÇ2»Íµå¤Ç3½ÐÎÝ¡£ÁöÎÝ¤Ë²Ã¤¨¤Æ3²ó¤Î»°Ä¾¹¥Êá¤Ê¤É·ø¼é¤Ç¤âÌ¥¤»¤¿¡£¡Ö¡Ê¾õÂÖ¤ò¡Ë¤À¤ó¤À¤ó¤È¾å¤²¤Æ¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£±Ô¤¤»ëÀþ¤Ç¼Ú¶â2¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤·¤¿¡£¡ÊÈ¬ÌÚ¡¡Í¦Ëá¡Ë