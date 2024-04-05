ºå¿À¡¦¶áËÜ¡¡¡È¿·ÁêËÀ¡É¤Ç150ÅðÎÝ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¡×¡¡µ»½Ñ¤ÎÀºÅÙËá¤¡¢µåÃÄ3ÈÖÌÜ¤ËÂ®¤¤¥Ú¡¼¥¹
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2¡Ý3DeNA¡Ê2024Ç¯4·î4Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦¶áËÜ¤¬ÀáÌÜ¤Î150ÅðÎÝ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£3²ó1»à¤«¤éÆó¥´¥í¼ººö¤Ç°ìÎÝÁö¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â³¤¯ÃæÌî¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï½éµå¥Ü¡¼¥ë¸å¤Î2µåÌÜ¤Ë´°àú¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯ºÇ¸å¡Ê¤Î»î¹ç¡Ë¤Ç150ÅðÎÝ¤¹¤ë¤«¡¢º£Ç¯¤Ç150ÅðÎÝ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ê°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¤ÎÅû°æ¡ËÁÔ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡Êá¼ê¤ÎÁ÷µå¤¬¤½¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Íª¡¹¤ÈÆóÎÝ¤Ë¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·è¤á¤¿¡£150ÅðÎÝ¤Ïºå¿À¤Ç¤Ï5¿ÍÌÜ¤Ç¡¢669»î¹çÌÜ¤ÏÀÖÀ±·û¹¡¢µÈÅÄµÁÃË¤Ë¼¡¤¤¤Ç3ÈÖÌÜ¤ËÂ®¤¤¥Ú¡¼¥¹¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¯Äó¶¡¤ò¼õ¤±¤ë¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¿··¿¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£ºòµ¨¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò¹â¤á¡¢¶áËÜÀìÍÑ¤Î·¤·¿¤«¤éºîÀ½¡£Â¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î°ìÂÎ´¶¤òÄÉµá¤·¤Ä¤Ä¡¢Â¤Ø¤ÎÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¿·¤·¤¤¡ÈÁêËÀ¡É¤È³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥×¥í6Ç¯ÌÜ¡¢º£Ç¯11·î¤Ë¤Ï30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÁöÎÏ¤Î¿ê¤¨¤ÏÇ¯¡¹¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡Öµ»½Ñ¤ÎÊý¤¬¥¹¥´¤¯Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£Åê¼ê¤äÊá¼ê¤È¤Î¶î¤±°ú¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤ÎÀºÅÙ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï½éµå¤òÃæÁ°ÂÇ¤·¤Æ4»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ø¿¤Ð¤·¡¢µ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤ÎÂÇÎ¨3³äÂæ¡Ê¡¦318¡Ë¤¬¸÷¤ë¡£Á°Ìë¤Îº£µ¨½éËÜÎÝÂÇ¤ËÂ³¤¡¢º£µ¨½éÅðÎÝ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Ï¢ÇÆ¡õ3Ç¯Ï¢Â³5ÅÙÌÜ¤ÎÅðÎÝ²¦¤Ø¡½¡½¡£º£µ¨¤âÌÔ¸×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë»Ñ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÀÐºê¡¡¾ÍÊ¿¡Ë