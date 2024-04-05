ÊÆ·³¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·³¤Î·³»ö±é½¬¡Ö¥Ð¥ê¥«¥¿¥ó¡×¤Ë¼«±ÒÂâ¤¬ËÜ³Ê»²²Ã¤Ø¡ÄÏ¢·È¶¯²½¤·Ãæ¹ñ¤±¤óÀ©
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡á¸þ°æ¤æ¤¦»Ò¡ÛÊÆ·³¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·³¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë·³»ö±é½¬¡Ö¥Ð¥ê¥«¥¿¥ó¡×¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¼«±ÒÂâ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆÈæ£³¤«¹ñ¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤äÂæÏÑ³¤¶®¤Ç°Ò°µÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£Ê£¿ô¤ÎÊÆÈæ´Ø·¸¶Ú¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ï¡¢£±£±Æü¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤ë½é¤ÎÆüÊÆÈæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¼çÍ×¤ÊµÄÂê¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¥Ð¥ê¥«¥¿¥ó¤ÏÊÆÈæ¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤¬»²²Ã¡£Å¨´ÏÁ¥¤òÁÛÄê¤·¤¿¹âµ¡Æ°¥í¥±¥Ã¥ÈË¤¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö£È£É£Í£Á£Ò£Ó¡Ê¥Ï¥¤¥Þ¡¼¥¹¡Ë¡×¤ÎÈ¯¼Í·±Îý¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼Àï¡¢ºÒ³²»Ù±ç¤Ê¤É¤Î·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡±é½¬µ¬ÌÏ¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ï²áµîºÇÂç¤Î£±Ëü£·£°£°£°¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£º£·î¤âÆî¥·¥Ê³¤¤Ê¤É¤Ç¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«±ÒÂâ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ³Ê»²²Ã¤È¤Ê¤ì¤Ð¿Í¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢¤è¤ê¼ÂÀïÅª¤Ê±é½¬¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüÈæÎ¾À¯ÉÜ¤ÏºòÇ¯£±£±·î¡¢¼«±ÒÂâ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·³¤ÎÁê¸ß±ýÍè¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¹¤ë¡Ö±ß³ê²½¶¨Äê¡Ê£Ò£Á£Á¡Ë¡×¤Î¸ò¾Ä³«»Ï¤Ç¹ç°Õ¤·¡¢¶¨µÄ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Æâ¤ËÄù·ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤âËÜ³ÊÅª¤Ê»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Û¥»¡¦¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥í¥à¥¢¥ë¥Ç¥¹ÃóÊÆÂç»È¤Ï£³Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÆüÊÆÈæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Î¶¦Æ±¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¹ç°Õ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£·³¤È±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤Ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£