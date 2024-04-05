²ÖºéÆÁ±É¡¦ÀÐÄÍ¡¡ÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¡ªU18ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¶¯²½¹ç½É¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡U18ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Î¶¯²½¹ç½É¤¬4Æü¡¢ÆàÎÉ¸©Æâ¤ÎÎý½¬¾ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£º£½©³«ºÅ¤ÎU18¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤ÎÁª¼êÁª¹Í¤òÌÜÅª¤Ëº£½ÕÁªÈ´½àÍ¥¾¡¤ÎÊóÆÁ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡¦º£Ä«´ÝÍµ´î¡Ê3Ç¯¡Ë¤é33Áª¼ê¤¬»²²Ã¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ä¼éÈ÷Îý½¬¤Ê¤É¤Ç¡¢5Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£
¡¡»ØÆ³½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¾®ÁÒÁ´Í³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊÁªÈ´½Ð¾ìÁª¼ê°Ê³°¤â¡Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÁªÈ´Ì¤½Ð¾ì¤Ï9¿Í¡£ÆÃ¤Ëº£½©¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë²ÖºéÆÁ±É¡Êºë¶Ì¡Ë¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£¹â¹»ÄÌ»»21ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ë¶¯ÂÇ¤ÎÍ··â¼ê¤Ç¡¢ÂçÈ¾¤ÎÁª¼ê¤¬ÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶ìÀï¤¹¤ëÃæ¤Ç±Ô¤¤ÂÇµå¤òÏ¢È¯¡£¡Ö3·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÌÚ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇÎý½¬¤â¤·¤Æ¤¤¿¡£°ìÈÖ¤ÏÂÇ·â¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¹â¹»ºÇ¸å¤Î°ìÇ¯¤Ë¡Ö¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡×¡Ö¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¡×¡ÖU18¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½Áª½Ð¡×¤Î»°ÂçÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£²ÖºéÆÁ±É¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤â´ä°æ´ÆÆÄ¤¬¡ÊÆþ³Ø»þ¤Ë¡Ë¹â¹»ÂåÉ½¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡£ºòÇ¯¤Ï¹Ã»Ò±àÌ¤½Ð¾ì¤Î»³·ÁÃæ±û¡Ê»³·Á¡Ë¡¦ÉðÅÄÎ¦¶ê¡Ê¸½DeNA¡Ë¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢U18WÇÕ¤ÇÂåÉ½Æþ¤ê¡£¡Ö·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤Èº£Ç¯¤Î°ïºàÈ¯·¡ÏÈ¤ØÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£¡Ê²Ï¹ç¡¡ÍÎ²ð¡Ë
¡¡¡þÀÐÄÍ¡¡ÍµØ¹¡Ê¤¤¤·¤Å¤«¡¦¤æ¤¦¤»¤¤¡Ë2006Ç¯¡ÊÊ¿18¡Ë4·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Î17ºÐ¡£ÍÄÃÕ±àÇ¯Ä¹¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Â¼¾åÅì¾®¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ¥¸¥å¥Ë¥¢¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Â¼¾åÅìÃæ¤Ç¤Ïº´ÁÒ¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¡£²ÖºéÆÁ±É¤Ç¤Ï1Ç¯½©¤«¤é»°ÎÝ¤ÎÄê°ÌÃÖ¤òÃ¥¤¤¡¢2Ç¯½Õ¤«¤éÀµÍ··â¼ê¡£1¥á¡¼¥È¥ë81¡¢81¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£
¡¡¢ã»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó°æÃ¼´ÆÆÄ·ãÎå¢ä»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¶¯²½¹ç½É¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£¾®ÁÒ´ÆÆÄ¤é¼óÇ¾¿Ø¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¡ÖÁªÈ´¤â¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤âÁ´°÷¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¡£ÆÃÄêÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤Ïµó¤²¤º¡Ö¹â¹»ÂåÉ½¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È·ãÎå¤·¤¿¡£