¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢¥¥¹¥Þ¥¤Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤È¥¿¥Ã¥°5Ç¯ÌÜÆÍÆþ MCÎÏ¤ËÈÖÁÈ¾è¤Ã¼è¤ê¶²¤ì¤ë¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª¾å¼ê¡×¡ãA-Studio+¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/04/05¡Û¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤ÈKis-My-Ft2¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¡¢TBS·Ï¡ØA-Studio+¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¡£¥À¥Ö¥ëMC¤òÌ³¤á¤ë2¿Í¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥¹¥Þ¥¤Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¡¢¹æµã
Æ±ÈÖÁÈ¤¬º£½Õ¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÄáÉÓ¤Ï¡¢¡Ö15Ç¯Â³¤¯ÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Á³¤È¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£ÄÌ²áÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£Á´ÉôÃý¤Ã¤Æ¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¸À¤¦¤Æ½ª¤ï¤ëÈÖÁÈ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¡Ø¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ü¤ä¤¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð´é¤Ë¡£2020Ç¯¤«¤éMC¤òÌ³¤á¡¢4·î¤«¤é5Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÆ£¥öÃ«¤Ï¡Ö»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡ÊMC¤¬¡Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÁ´Á³Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¯Â³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ëè½µÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤Ù¡¼¤µ¤ó¡ÊÄáÉÓ¡Ë¤Î¿Í´ÖÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯³Ø¤Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄáÉÓ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦Æü¤ËÆü¤ËÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤´¤¯¤ª¾å¼ê¤ÊÊý¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡×¤ÈÆ£¥öÃ«¤ÎÈÄ¤ËÉÕ¤¤¤¿MC¤òÀä»¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤âÂ¿Ê¬¥¥¹¥Þ¥¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥«¥ó¥Ú¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¼èºà¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤Õ¤ÈËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤ò¥¹¥Ã¤È¼«Á³¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÆ£¥öÃ«¤È¤Î°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢°ìÊý¤ÎÆ£¥öÃ«¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¼èºà¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ù¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤½¤Î¤³¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤ã¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤«¤éËÜÂê¤Ë¥¯¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò¤è¤¯ÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ù¡¼¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¤«¡¢·Ò¤¬¤ê¤È¤«¡¢¿Í´ÖÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¾ï¤Ë¥²¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÈÁ¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Æ£¥öÃ«¤Ï¡Ö»Ï¤á¤¿2020Ç¯¤Îº¢¤Ï¤è¤¯¥Ù¡¼¤µ¤ó¤«¤é¼ýÏ¿½ª¤ï¤ê¤ËÅÅÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£ËÍ¤¬¡Ø¤â¤¦¾¯¤·¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤º¤Ã¤Èµá¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ù¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤ªÁ°¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤ªÁ°¤Ï¼«Á³ÂÎ¤Î¤È¤³¤¬¤¨¤¨¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤ÆºÇ½é¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤ò¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤È¤è¤êÇ§¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤½¤¦¤è¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¼«Á³¤Ê¶õµ¤¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ò¤â¤¦ºÇ½é¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤ë¤«¤é¡Ø¤â¤¦¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤â¤¦¤½¤ì¤Ç¤¨¤¨¤Ê¤È¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æ£¥öÃ«¤Ï¼«¿È¤ÎMC¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃý¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Ê¹¤¯ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ê¹¤¯ÎÏ¤ò¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¼«Á³¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥Ù¡¼¤µ¤ó¤ÎÁ°¤À¤È³§¤µ¤ó¿´¤ò³«¼¨¤·¤Æ¡¢¼ýÏ¿½ª¤ï¤ê¤Ë¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶õµ¤¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ù¡¼¤µ¤ó¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·Âº·É¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¡Ø¤¢¤Î¿Í¤ÏÃý¤ê¤¬¾å¼ê¤¤¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡Ø¤Ê¤¼¤«Æ£¥öÃ«¤¯¤ó¤ÎÁ°¤À¤È·ë¹½Ãý¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¡Ø¤³¤³Ê¹¤¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¦»þ¡¢¡ÊÆ£¥öÃ«¤¬¡Ë¥Õ¥Ã¤È¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¶õµ¤¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ø¤¢¤ì¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¹¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡£¤ª¸ß¤¤¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ê·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤óÀäÂÐ¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤ä¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Æ£¥öÃ«¤Ï¡Ö¤´É×ÉØ¤Ç¡Ø¤¢¤ì¤¢¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¢¤ì¡É¤ÇÊ¬¤«¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£³Î¤«¤Ë¼ýÏ¿¤Î»þ¤Ë¡Ø¤¢¤Î¡Á¤Ê¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¤Ù¡¼¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¡È¤¢¤Î¡É¤Ç¤¹¤°Ê¬¤«¤ë¡£Ç¯¡¹Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÄáÉÓ¤¬¡ÖÅÓÃæ¤Ç»ß¤á¤Æ¤ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É2¿Í¤Î¥È¡¼¥¯¤¬ÃÆ¤ß¡¢µ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ï1¼Ò¤Ç½ªÎ»¡£Æ£¥öÃ«¤Ï¡Ö1ÈÖºÇ½é¤Î¼ÁÌä¤¬Ä¹¤¹¤®¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡£µó¼êÀ©¤Ç1¿Í¤À¤±¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥óÃæ¤ËÄáÉÓ¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¡Êµ¼Ô¤¬¡ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤¿Í¤âº®¤¸¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æ£¥öÃ«¤¬¡Öº£Æü¤Î´¶¤¸¤À¤È¡¢Îã¤¨¤Ð20¼þÇ¯¤È¤«¤Ç¡Ê¼èºà¤Ë¡Ë¡Ø¹Ô¤³¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼ÁÌä¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼«µÔ¡£½ª»Ï·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤Çµ¼Ô¤¿¤Á¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
2009Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØA-Studio+¡Ù¤Ï¡ÖActor¡ÊÃËÍ¥¡Ë¡×¡ÖActress¡Ê½÷Í¥¡Ë¡×¡ÖArtist¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë¡×¡ÖAthlete¡Ê±¿Æ°Áª¼ê¡¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡Ë¡×¤ÇÃíÌÜ¤Î¿Í¡¢½Ü¤Î¿Í¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£ÄÌ¾ï¡¢¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ëÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»öÁ°¤Ë¥²¥¹¥È¤ÈÂÇ¹ç¤»¤ò¹Ô¤¤¥È¡¼¥¯ÆâÍÆ¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥À¥Ö¥ëMC¤ÎÄáÉÓ¤ÈÆ£¥öÃ«¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥²¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é»öÁ°¼èºà¤ò´·¹Ô¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿¤ÏMC¤Î2¿Í¤¬¥²¥¹¥È¤È»öÁ°ÂÇ¹ç¤»¤Ê¤·¡¢¥È¡¼¥¯ÂæËÜ¤Ê¤·¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥¹¥Þ¥¤Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¡¢¹æµã
¢¡¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¢Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤ÎMCÎÏÀä»¿
Æ±ÈÖÁÈ¤¬º£½Õ¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÄáÉÓ¤Ï¡¢¡Ö15Ç¯Â³¤¯ÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Á³¤È¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£ÄÌ²áÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¡£Á´ÉôÃý¤Ã¤Æ¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¸À¤¦¤Æ½ª¤ï¤ëÈÖÁÈ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¡Ø¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤¿¤ó¤ä¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ü¤ä¤¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð´é¤Ë¡£2020Ç¯¤«¤éMC¤òÌ³¤á¡¢4·î¤«¤é5Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÆ£¥öÃ«¤Ï¡Ö»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡ÊMC¤¬¡Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÁ´Á³Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¯Â³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ëè½µÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤Ù¡¼¤µ¤ó¡ÊÄáÉÓ¡Ë¤Î¿Í´ÖÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯³Ø¤Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥«¥ó¥Ú¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¼èºà¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤Õ¤ÈËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤ò¥¹¥Ã¤È¼«Á³¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÆ£¥öÃ«¤È¤Î°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢°ìÊý¤ÎÆ£¥öÃ«¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¼èºà¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ù¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¤½¤Î¤³¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤ã¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤«¤éËÜÂê¤Ë¥¯¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò¤è¤¯ÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ù¡¼¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¤«¡¢·Ò¤¬¤ê¤È¤«¡¢¿Í´ÖÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö¾ï¤Ë¥²¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÈÁ¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¢¡¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡õÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¡¢°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¼Â´¶
¤Þ¤¿¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤¿ÉôÊ¬¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Æ£¥öÃ«¤Ï¡Ö»Ï¤á¤¿2020Ç¯¤Îº¢¤Ï¤è¤¯¥Ù¡¼¤µ¤ó¤«¤é¼ýÏ¿½ª¤ï¤ê¤ËÅÅÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£ËÍ¤¬¡Ø¤â¤¦¾¯¤·¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤º¤Ã¤Èµá¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ù¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤ªÁ°¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤ªÁ°¤Ï¼«Á³ÂÎ¤Î¤È¤³¤¬¤¨¤¨¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤ÆºÇ½é¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤ò¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤È¤è¤êÇ§¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤½¤¦¤è¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¼«Á³¤Ê¶õµ¤¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ò¤â¤¦ºÇ½é¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤ë¤«¤é¡Ø¤â¤¦¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤â¤¦¤½¤ì¤Ç¤¨¤¨¤Ê¤È¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æ£¥öÃ«¤Ï¼«¿È¤ÎMC¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃý¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Ê¹¤¯ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ê¹¤¯ÎÏ¤ò¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¼«Á³¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥Ù¡¼¤µ¤ó¤ÎÁ°¤À¤È³§¤µ¤ó¿´¤ò³«¼¨¤·¤Æ¡¢¼ýÏ¿½ª¤ï¤ê¤Ë¡Ø¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶õµ¤¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ù¡¼¤µ¤ó¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·Âº·É¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¡Ø¤¢¤Î¿Í¤ÏÃý¤ê¤¬¾å¼ê¤¤¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡Ø¤Ê¤¼¤«Æ£¥öÃ«¤¯¤ó¤ÎÁ°¤À¤È·ë¹½Ãý¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¡Ø¤³¤³Ê¹¤¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¦»þ¡¢¡ÊÆ£¥öÃ«¤¬¡Ë¥Õ¥Ã¤È¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¶õµ¤¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ø¤¢¤ì¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¹¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡£¤ª¸ß¤¤¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ê·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤óÀäÂÐ¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤ä¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Æ£¥öÃ«¤Ï¡Ö¤´É×ÉØ¤Ç¡Ø¤¢¤ì¤¢¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¢¤ì¡É¤ÇÊ¬¤«¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£³Î¤«¤Ë¼ýÏ¿¤Î»þ¤Ë¡Ø¤¢¤Î¡Á¤Ê¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¤Ù¡¼¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¡È¤¢¤Î¡É¤Ç¤¹¤°Ê¬¤«¤ë¡£Ç¯¡¹Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¼èºà¤³¤Ü¤ìÏÃ
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÄáÉÓ¤¬¡ÖÅÓÃæ¤Ç»ß¤á¤Æ¤ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É2¿Í¤Î¥È¡¼¥¯¤¬ÃÆ¤ß¡¢µ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ï1¼Ò¤Ç½ªÎ»¡£Æ£¥öÃ«¤Ï¡Ö1ÈÖºÇ½é¤Î¼ÁÌä¤¬Ä¹¤¹¤®¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡£µó¼êÀ©¤Ç1¿Í¤À¤±¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥óÃæ¤ËÄáÉÓ¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¡Êµ¼Ô¤¬¡ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤¿Í¤âº®¤¸¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æ£¥öÃ«¤¬¡Öº£Æü¤Î´¶¤¸¤À¤È¡¢Îã¤¨¤Ð20¼þÇ¯¤È¤«¤Ç¡Ê¼èºà¤Ë¡Ë¡Ø¹Ô¤³¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼ÁÌä¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¼«µÔ¡£½ª»Ï·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤Çµ¼Ô¤¿¤Á¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡õÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¥À¥Ö¥ëMC¡ÖA-Studio+¡×
2009Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ØA-Studio+¡Ù¤Ï¡ÖActor¡ÊÃËÍ¥¡Ë¡×¡ÖActress¡Ê½÷Í¥¡Ë¡×¡ÖArtist¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë¡×¡ÖAthlete¡Ê±¿Æ°Áª¼ê¡¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡Ë¡×¤ÇÃíÌÜ¤Î¿Í¡¢½Ü¤Î¿Í¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£ÄÌ¾ï¡¢¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ëÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤ÏÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»öÁ°¤Ë¥²¥¹¥È¤ÈÂÇ¹ç¤»¤ò¹Ô¤¤¥È¡¼¥¯ÆâÍÆ¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥À¥Ö¥ëMC¤ÎÄáÉÓ¤ÈÆ£¥öÃ«¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥²¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é»öÁ°¼èºà¤ò´·¹Ô¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿¤ÏMC¤Î2¿Í¤¬¥²¥¹¥È¤È»öÁ°ÂÇ¹ç¤»¤Ê¤·¡¢¥È¡¼¥¯ÂæËÜ¤Ê¤·¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û