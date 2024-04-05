£Õ£²£³ÆüËÜÂåÉ½¡¢¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤ÏÃÞÇÈÂç£±£¹ºÐ¤Î´Ú¹ñ¥¥é¡¼¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¥á¥ó¥Ð¡¼£²£³¿ÍÈ¯É½
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï£´Æü¡¢ÃË»Ò¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿£Õ¡½£²£³¡Ê£²£³ºÐ°Ê²¼¡Ë¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Ê£±£µÆü³«Ëë¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡Ë¤Ç£¸Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡ÖÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼£²£³¿Í¤òÈ¯É½¡££Æ£×¤Ë¥Á¡¼¥àºÇÇ¯¾¯£±£¹ºÐ¤ÎÃÞÇÈÂç£²Ç¯¡¢ÆâÌî¹ÒÂÀÏº¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÁª½Ð¤·¤¿¡£ÆâÌî¤Ï£±¼¡¥ê¡¼¥°¤ÎÅ·²¦»³¤È¤Ê¤ëºÇ½ªÀï¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë´Ú¹ñÀï¤Ç´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¿ÈÄ¹£±£¸£µ¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î¹º½£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ·è¾¡¡¢£³·î¤ÎÂç³ØÆü´ÚÄê´üÀï¤ÇÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡È´Ú¹ñ¥¥é¡¼¡É¤À¡£Æ±ÇÕ¤Ë¤Ï£±£¶¤«¹ñ¤¬½Ð¾ì¤·¾å°Ì£³¥Á¡¼¥à¤¬¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¥ê¥¹¥È¤Î£²£³¿ÍÌÜ¤Ë¶Ã¤¤ÎÌ¾Á°¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö£Æ£×¡¡£±£¸¡¡ÆâÌî¹ÒÂÀÏº¡×¡££Ä£Æ¹â°æ¤È¤È¤â¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÇ¯¾¯¤Î£±£¹ºÐ¤ÇÍ£°ì¤ÎÂç³ØÀ¸¤¬¡¢£¸Âç²ñÏ¢Â³¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¡Ê£µ£±¡Ë¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Î»ÑÀª¤ä¥×¥ì¡¼ÆâÍÆ¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢²æ¡¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê³èÌö¤Ç¤¤ë¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¾·½¸¤·¤¿¡×¤ÈÁª¹ÍÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÂÁÈ¤Ï¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î½Ð¾ì£±£¶¤«¹ñ¤Î¶¯¹ë£´¥Á¡¼¥à¡¢´Ú¹ñ¡¢£Õ£Á£Å¡¢Ãæ¹ñ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ö»à¤ÎÁÈ¡×¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¸å¤Î´Ú¹ñÀï¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿Âç°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ´Ú¹ñÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÆâÌî¹Ò¤Ï¤Þ¤µ¤ËÂç´ä´ÆÆÄ¤Î¡È¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡É¤À¡£ºò½©¤Î¹º½£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿£´ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤¿´Ú¹ñ¤Ë¤Ï£±¡½£²¤ÇÉé¤±¤¿¤â¤Î¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢£³·î¤ÎÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Æü´ÚÄê´üÀï¤Ç¤â£²ÆÀÅÀ¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬¶¯¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¿ÈÄ¹£±£¸£µ¥»¥ó¥Á¤ÎÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ä¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤Î·èÄêÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÆâÌî¹Ò¤¬°ÊÁ°¤«¤é¡Ö½Ð¤¿»î¹ç¤ÇÉ¬¤ºÅÀ¤ò¼è¤ëµ¤»ý¤Á¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ºòÇ¯²£ÉÍ£Í¥æ¡¼¥¹¤«¤é¿Ê³Ø¤·¤¿ÃÞÇÈÂç¤Ç¤Ï£±Ç¯À¸¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£±£³»î¹ç¤Ç¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Î£¹ÆÀÅÀ¡££³·î¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ£Ö¤Ç£¶Àï£²ÆÀÅÀ¤ÎÀ÷Ìî¤é£Ê£±¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ¤ÎÈ´¤Æ¤¤Ï´üÂÔ¤ÎÉ½¤ì¤À¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥¤¤ä¥Á¡¼¥à¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÍ½Áª¤Ï¹ñºÝ£Á¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼´ü´Ö³°¤Î¤¿¤á¡¢£ÁÂåÉ½¤Î£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ä£Ç£ËÎëÌÚºÌ±ð¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î£±£°ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿£Í£ÆÎëÌÚÍ£¿Í¤é¸ÞÎØÀ¤Âå¤ò¾·½¸¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âæ½ê»ö¾ð¤Ï¶ì¤·¤¤¤¬¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯Æñ¤·¤µ¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÇÀï¤¤È´¤¯¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÂç´ä´ÆÆÄ¡£Ãæ£²Æü¤ÎÃ»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ë£±¼¡£Ì¤ØÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡Ê¸åÆ£¡¡Î¼ÂÀ¡Ë
¡¡¢¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¡¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥É¡¼¥Ï¤Ç£±£µÆü¤Ë³«Ëë¡££Á¡½£Ä³ÆÁÈ¾å°Ì£²¥Á¡¼¥à¤¬½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¡££³°Ì°Ê¾å¤¬¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£´°Ì¤Ï¥®¥Ë¥¢¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ë¡£
¢¡Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î£±¼¡¥ê¡¼¥°ÂÐÀï¹ñ
¡¡¢¦Ãæ¹ñ¡á£±£³°Ì¡Ê£¸£¸°Ì¡Ë¡¡º£·î£³Æü¤Ë¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥«¥¿¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£²¡½£°¤Ç¾¡Íø¡££Õ¡½£²£³¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ï£±¼¡¥ê¡¼¥°ÆÍÇË·Ð¸³¤Ê¤·¡£¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ï¼«¹ñ³«ºÅ¤Î£°£¸Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤Î¤ß¡Ê£±¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¡Ë¡£
¡¡¢¦£Õ£Á£Å¡á£¹°Ì¡Ê£¶£·°Ì¡Ë¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç´ÆÆÄ·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤Î¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥·¥ë¥Ð»á¤¬»Ø´ø¡££Õ¡½£²£³¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï£¸¶¯¡Ê£±£³¡¢£±£¶¡¢£²£°Ç¯¡Ë¡£¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ï£±£²Ç¯¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¤Î£±²ó¡Ê£±¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¡Ë¡££³·î¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥¤¥é¥¯¡¢¥¿¥¤¤ËÇÔ¤ì£³Ï¢ÇÔ¡£
¡¡¢¦´Ú¹ñ¡á£³°Ì¡Ê£²£³°Ì¡Ë¡¡£Õ¡½£²£³¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ï£²£°Ç¯Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¡£¸ÞÎØ¤Ï£¹Âç²ñÏ¢Â³£±£±ÅÙ¤Î½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ê¡¢ºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï£±£²Ç¯¥í¥ó¥É¥óÂç²ñÆ¼¥á¥À¥ë¡££±Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î£Í£Æ¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤é£´¿Í¤Î²¤½£ÁÈ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÚÃí¡Û½ç°Ì¤Ï£Æ£É£Æ£Á¥é¥ó¥¯¤Î¥¢¥¸¥¢Æâ½ç°Ì¤ÇÆüËÜ¤Ï£±°Ì¡£¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¤ÇÆüËÜ¤Ï£±£¸°Ì¡£
¡¡¢¡ÆâÌî¡¡¹ÒÂÀÏº¡Ê¤¦¤Á¤Î¡¦¤³¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë£²£°£°£´Ç¯£¶·î£±£¹Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡££±£¹ºÐ¡£²£ÉÍ£Í¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ±¥æ¡¼¥¹¤Ç¤Ï¹â£³»þ¤Î£²£²Ç¯¤Ë¹â¹»Ç¯ÂåºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°£Å£Á£Ó£Ô¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯£±°Ì¤Î£²£±ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡££²£³Ç¯¤«¤éÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÃÞÇÈÂç¤Ë¿Ê³Ø¡££±£¸£µ¥»¥ó¥Á¡¢£·£¹¥¥í¡£±¦Íø¤¡£