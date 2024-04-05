¡ÚÊ¼¸Ë½÷²¦ÇÖ¡Û¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë½éÂå½÷²¦¡ª´äÅÄË¾¡Öº£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¡¡¥À¡¼¥È¸òÎ®½Å¾Þ¡ÖÂè1²óÊ¼¸Ë½÷²¦ÇÖ¡×¤¬4Æü¡¢±àÅÄ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë¤¬¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡£ºòÇ¯11·î¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¾Þ°ÊÍè¡¢3ÅÙÌÜ¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤ÇÂè1²ó¡È½÷²¦¡É¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡Ö3³Ñ¤«¤é¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢
¡¡3³Ñ¤ÇÊÂ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥ë¥¢¥¹¥È¥ì¥¢¡¢¥µ¡¼¥Þ¥ë¥½¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤âµÓ¿§¤Ï¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯2ÇÏ¿Èº¹¤Î²÷¾¡¡£
¡¡°È¾å´äÅÄË¾Íè¤ÎÉã¤Ï±àÅÄ½Ð¿È¤Î¹¯À¿¡£Éã¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¶¥ÇÏ¾ì¤Ç½Å¾ÞÀ©ÇÆ¡£´äÅÄË¾¤Ï¡ÖºîÀïÄÌ¤ê¤¤¤±¤¿¡£Ä¾Àþ¤â¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£Éã¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë±àÅÄ¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¢¡¥é¥¤¥ª¥Ã¥È¥¬¡¼¥ë¡¡Éã¥·¥Ë¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ë¥¹¥¿¡¼¡¡Êì¥Þ¥ê¥¢¥Ó¥¹¥Æ¥£¡¼¡ÊÊì¤ÎÉã¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¡Ë¡¡ÌÆ4ºÐ¡¡·ªÅì¡¦ÃæÂ¼Ä¾Ìé±¹¼Ë¡¡ÇÏ¼ç¡¦¥Ò¥À¥«¥Õ¥¡¡¼¥à¡¡À¸»º¼Ô¡¦ËÌ³¤Æ»±º²ÏÄ®¤Î¥Ò¥À¥«¥Õ¥¢¡¼¥à¡¡ÀïÀÓ14Àï6¾¡¡ÊÃÏÊý5Àï2¾¡¡Ë¡¡Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï1²¯4003Ëü9000±ß¡£