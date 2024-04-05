Ž¢¿¤Ó¤ë»Ò¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ëŽ£¾®³ØÀ¸¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤Î¸ø¼°
Æ¬Ç¾¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬¾å¤¬¤ë¡Ö¾®³ØÀ¸¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¡×¤È¤Ï¡©¡Ê¡Ø¤Î¤Ó¤ë»Ò¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡ºÇÂç¸ú²Ì¤ò½Ð¤¹¡¡¾®³ØÀ¸¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¤è¤ê¡Ë
¾®³Ø¹»¤Ï6Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤´ü´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ»î¤äÄê´ü¥Æ¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ³Î¤Ê¥´¡¼¥ë¤òÀßÄê¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æü¡¹¤ÎÊÙ¶¯ÌÜÉ¸¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÂÆÀ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î6Ç¯´Ö¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÇ¾¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¾å¾º¤òÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¾®³ØÀ¸¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ÎÇº¤ß¤òÊ¹¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿ÀÐÅÄ¾¡µª¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¤Î¤Ó¤ë»Ò¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡ºÇÂç¸ú²Ì¤ò½Ð¤¹¡¡¾®³ØÀ¸¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥¿¥¤¥×ÊÌ¥¢¥×¥í¡¼¥Á½Ñ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾®³ØÀ¸¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤Î¸ø¼°¡×¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¡ª
¡Ê¡Ø¤Î¤Ó¤ë»Ò¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡ºÇÂç¸ú²Ì¤ò½Ð¤¹¡¡¾®³ØÀ¸¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡Ê¡Ø¤Î¤Ó¤ë»Ò¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡ºÇÂç¸ú²Ì¤ò½Ð¤¹¡¡¾®³ØÀ¸¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¤è¤ê¡Ë
ÊÙ¶¯¤Î¥´¡¼¥ë¤¬ÌÀ³Î¤ÊÃæ³ØÀ¸¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼ø¶È¤ò¼õ¤±¡¢½ÉÂê¤À¤±¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤ÇÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¾®³ØÀ¸¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê¥´¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾®³Ø¹»¤Î6Ç¯´Ö¤ËÆ¬Ç¾¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®³Ø¹»¤Î6Ç¯´Ö¤ËÆ¬Ç¾¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¾å¾º¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤â¤è¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆ¬Ç¾¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÃÃ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤òµÍ¤á¹þ¤à¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö³Ú¤·¤¯ÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤ÏÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê´ðÁÃ¥È¥ì¡Ü»×¹ÍÎÏ¡¦É½¸½ÎÏ¡Ë¡ß³Ú¤·¤à»Å³Ý¤±
¤³¤Î¡Ö¾®³ØÀ¸¤ÎÊÙ¶¯¤Î¸ø¼°¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö³Ú¤·¤à»Å³Ý¤±¡×¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤â¿È¤ËÉÕ¤«¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢ÊÙ¶¯·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ðÁÃ¥È¥ì¤Ï¡¢¿ôÃÍ²½¡¦¸«¤¨¤ë²½¤µ¤»¤ë¡ª
¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÏËèÆü¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¶Ú¥È¥ì¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÙ¶¯¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢ËèÆü½¬´·¤È¤·¤Æ´ðÁÃ¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÊÙ¶¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´Á»ú¤È·×»»¡×¡¢¤³¤Î2¤Ä¤¬´ðÁÃ¥È¥ì¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Âà¶þ¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤ÊÙ¶¯¤ÎÂåÉ½¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËèÆüÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Îµ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ø¤Î¤Ó¤ë»Ò¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡ºÇÂç¸ú²Ì¤ò½Ð¤¹¡¡¾®³ØÀ¸¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡Ö´Á»ú³Ø½¬¡×¤Ï·«¤êÊÖ¤·½ñ¤¯¤Î¤Ç¤Ï´Á»ú·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢
¡¦³Ø½¬¤¹¤ë³ØÇ¯¤Î´Á»ú¤Î°ìÍ÷É½¤òÊÉ¤ËÅ½¤ê¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤¿¤â¤Î¤«¤éÀÖ¤ÇÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢¥´¡¼¥ë¤¬¤É¤³¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±Ã£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
¡¦½ñ¤¤¤Æ³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥¹¥È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ³Ð¤¨¤ë
¡Ö·×»»ÌäÂê¡×¤â¡¢¤¿¤ÀÌäÂê¤ò²ò¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡¢Ã±Ä´¤Ç·ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢
¡¦´ÊÃ±¤ÊÌäÂê¤ò²ò¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÃ»½Ì²½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë¤¹¤ë
¡¦´Ö°ã¤¤¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë
¡¦10Ê¬¤Ç²¿Ìä¤Ç¤¤¿¤«¡¢ÀµÅúÎ¨¤¬²¿¡ó¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É¡¢µÏ¿¤ò¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸«¤¨¤ë²½¤·¤¿¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥²¡¼¥àÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢À®Ä¹¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤á¤ëÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â³¤±¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÕÍß¤â¹â¤Þ¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¸ú²Ì¤¬ÇÜÁý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»×¹ÍÎÏ¡¦É½¸½ÎÏ¡×¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ï¡¼¥É¡×
¡Ö»×¹ÍÎÏ¡¦É½¸½ÎÏ¡×¤Ï¡¢21À¤µª·¿Ç½ÎÏ¤Îº¬´´¤ò¤Ê¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾å¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡Ö´ðÁÃ¥È¥ì¡×¤À¤±¤À¤È¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»×¹ÍÎÏ¡¦É½¸½ÎÏ¡×¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ëÊýË¡¤Ï¡¢¼Â¤Ïµ»ö¡Ê·ãÊÑ¤¹¤ë¾®³ØÀ¸¤Î³Ø½¬´Ä¶²¼¤ÇŽ¢¿Æ¤¬¤¹¤Ù¤¤³¤ÈŽ£¡Ë¤Ç¤â½Ò¤Ù¤¿¡Ö¸¤¤Æ¬Ç¾¤ò°é¤Æ¤ë¡×ÊýË¡¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö»×¹ÍÎÏ¡¦É½¸½ÎÏ¡×¤Ï¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Öµ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×¤È¡Ö¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼¡¤Î5¤Ä¤Î¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ï¡¼¥É¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¦¤Ê¤¼¡©
¡¦¤É¤¦»×¤¦¡©
¡¦¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©
¡¦Í×¤¹¤ë¤Ë¡©
¡¦Îã¤¨¤Ð¡©
¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ì¤é¤Î¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ï¡¼¥É¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤¬½¬´·²½¤µ¤ì¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ú¤·¤à»Å³Ý¤±¤È¤Ï¡©
ÊÙ¶¯¤Ï¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÙ¶¯¤¬³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å³Ý¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç°ÕÍßÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÊÙ¶¯¤ò¸«¤¨¤ë²½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ä¼êÄ¢¤Ê¤É¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆü¤Ë²¿¤ò¤ä¤ë¤«1½µ´ÖÊ¬¤ÎÍ½Äê¤ò¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë½ñ¤«¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Â¹Ô¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤ÏÀÖÀþ¤Ç¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤è¤¤¤«¼«Ê¬¤Çµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤¤ÉôÊ¬¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤ÎÃ£À®´¶¤âÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢´èÄ¥¤ê¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È²½¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð5¤Ä¤ÎÍ½Äê¤¬¤¹¤Ù¤Æ¼Â¹Ô¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÎßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤¬¿ôÃÍ¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤äÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Û¤á¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê´ðÁÃ¥È¥ì¡Ü»×¹ÍÎÏ¡¦É½¸½ÎÏ¡Ë¡ß³Ú¤·¤à»Å³Ý¤±
¤³¤Î¸ø¼°¤ò»È¤¨¤Ð¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤â°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸ú²ÌÅª¤Ë³Ð¤¨¤ëÊýË¡¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤è¤¦¡ª
¡Ê¡Ø¤Î¤Ó¤ë»Ò¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡ºÇÂç¸ú²Ì¤ò½Ð¤¹¡¡¾®³ØÀ¸¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡Ê¡Ø¤Î¤Ó¤ë»Ò¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡ºÇÂç¸ú²Ì¤ò½Ð¤¹¡¡¾®³ØÀ¸¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¤è¤ê¡Ë
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡ÖÆÉ¤ó¤Ç³Ð¤¨¤ë¡×¡Ö½ñ¤¤¤Æ³Ð¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö³Ð¤¨Êý¡×¤Ï¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê³Ð¤¨Êý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1²ó¤ä2²óÆÉ¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤Ï³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¿¤À½ñ¤¤¤Æ³Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¸úÎ¨Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢ÊÙ¶¯·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
·«¤êÊÖ¤·¼«Ê¬¤Ç¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤Æ³Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î³Ð¤¨Êý¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð´Á»ú¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢3²ó¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¡¢3²ó¤È¤â´Ö°ã¤¨¤¿´Á»ú¤À¤±5²ó¤º¤Ä½ñ¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¡¢Åú¤¨¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£Ì¡Á³¤È½ñ¤¼Ì¤¹¤è¤ê¤â¡¢¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¡Ö¤Î¤Ó¤ë»Ò¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÙ¶¯Ë¡¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢¤ª»ÒÍÍ¤ÎÊÙ¶¯¤Ø¤Î¸þ¤«¤¤Êý¤¬Á´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¾®³ØÀ¸¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¡×¡£Á´Éô¼ÂÁ©¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò1¤Ä¤Ç¤â¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢³Ú¤·¤¯Í°ÕµÁ¤Ê¾®³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀÐÅÄ ¾¡µª ¡§ ¶µ°é¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥ÜÂåÉ½Íý»ö¡¢¶µ°éÉ¾ÏÀ²È¡Ë