22ºÐ¥Þ¥Þ¤µ¤ó¥ë¡¼¥¡¼¿ÀÃ«ÏÂ¡¡5Æü¥Ä¥¢¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡¡¾Þ¶â¤Ç¡Ö¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹½÷»Ò¤Ï¤¤ç¤¦5Æü¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎÀÐºäGC¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Î¿ÀÃ«ÏÂÁÕ¡Ê¤ï¤«¤Ê¡¢22¡á¥½¥Ë¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¤Ï4Æü¤ÏÎý½¬¾ì¤ÇÄ´À°¡£¥Ä¥¢¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖÀ¨¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡88Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼À©ÅÙ»Ü¹Ô¸å¤Ç¤Ï½é¤Î¡È¥Þ¥Þ¤µ¤ó¥ë¡¼¥¡¼¥×¥í¡É¤Ï¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦¤Ë¤è¤ê½Ð¾ì¤¹¤ë¡£19ºÐ¤Ç·ëº§¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹½÷¡¦ºéô¥¡Ê¤¨¤ß¤ê¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¡£»Ò°é¤Æ¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥´¥ë¥Õ¤À¤¬¡¢¡Öº£¤ÏÎÉ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¥³¡¼¥Á¤Ç¤â¤¢¤ëÉ×¡¦¹¬¹¨¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬¥¥ã¥Ç¥£¡¼¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢ÃÏÌ£¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤ÇÎ×¤à¡£2ºÐ¤ÎÌ¼¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÏÊì¤È²ñ¾ì¶á¤¯¤ÎÆ°Êª±à¤Ë¹Ô¤¡¢Âç²ñÃæ¤â¡ÖÁû¤°¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥³¡¼¥¹¤òÊâ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÍ½ÁªÄÌ²á¡×¡£¾Þ¶â¤Î»È¤¤Æ»¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ê¿Í·Á¤Î¡Ë¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ý¤Ý¤Á¤ã¤ó¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊì¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¡ÊÆâÆ£¡¡ÇîÌé¡Ë
¡¡¡þ¿ÀÃ«¡¡ÏÂÁÕ¡Ê¤«¤ß¤ä¡¦¤ï¤«¤Ê¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë10·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©ÉÙÎ¤»Ô½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£3ºÐ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢16Ç¯¤Î´ØÅì¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç2°Ì¡£¤ï¤»¤¬¤¯¹â¤ÇÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¤Ë½Ð¾ì¡£µìÀ«¡¦±©Æ£¡£4ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç23Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£ºòÇ¯¤ÎQT¤Ï105°Ì¤Ç¼çÀï¾ì¤Ï²¼Éô¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ä¥¢¡¼¡£1¥á¡¼¥È¥ë65¡£