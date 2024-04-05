¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëvs¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦U ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[4.4 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè31Àá](¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¢¨27:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë]
ÀèÈ¯
GK 62 ¥¯¥£¡¼¥Ó¡¼¥ó¡¦¥±¥ì¥Ï¡¼
DF 2 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹
DF 4 ¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯
DF 5 ¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ
DF 84 ¥³¥Ê¡¼ ¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼
MF 8 ¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤
MF 10 ¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼
MF 38 ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ
FW 7 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹
FW 9 ¥À¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹
FW 11 ¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼
¹µ¤¨
GK 13 ¥¢¥É¥ê¥¢¥ó
DF 21 ¥³¥¹¥¿¥¹¡¦¥Ä¥£¥ß¥«¥¹
DF 26 ¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó
DF 78 ¥¸¥ã¥ì¥ë ¥¯¥¢¥ó¥µ¡¼
MF 17 ¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º
MF 19 ¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È
MF 42 ¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥¯¥é¡¼¥¯
FW 18 ¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý
FW 76 J. Danns
´ÆÆÄ
¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×
[¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É]
ÀèÈ¯
GK 13 ¥¤¥Ü¡¦¥°¥ë¥Ó¥Ã¥Á
DF 15 ¥¢¥Í¥ë ¥¢¥Õ¥á¥É¥¸¥Ã¥Á
DF 19 ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó
DF 30 ¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥Û¥ë¥²¡¼¥È
MF 5 ¥ª¡¼¥¹¥È¥ó ¥È¥é¥¹¥Æ¥£
MF 8 ¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥Ï¥Þ¡¼
MF 20 ¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥Ü¡¼¥°¥ë
MF 21 ¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥½¥¦¥¶
MF 24 O. Arblaster
FW 11 B. Brereton
FW 28 ¥¸¥§¥¤¥à¥º ¥Þ¥«¥Æ¥£¡¼
¹µ¤¨
GK 18 ¥¦¥§¥¹¡¦¥Õ¥©¥Ç¥ê¥ó¥¬¥à
DF 27 ¥ä¥»¥ë ¥é¥ë¥·
DF 29 S. Curtis
MF 16 ¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Î¡¼¥¦¥Ã¥É
MF 23 ¥Ù¥ó¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó
MF 25 ¥¢¥Ë¥¹ ¥Ù¥ó ¥¹¥ê¥Þ¥Í
MF 35 ¥¢¥ó¥É¥ì ¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹
FW 9 ¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Þ¥¯¥Ð¡¼¥Ë¡¼
FW 32 ¥¦¥£¥ê¥¢¥à ¥ª¥¹¥é
´ÆÆÄ
Christopher John Wilder
¢¨27:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë]
ÀèÈ¯
GK 62 ¥¯¥£¡¼¥Ó¡¼¥ó¡¦¥±¥ì¥Ï¡¼
DF 2 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹
DF 4 ¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯
DF 5 ¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ
DF 84 ¥³¥Ê¡¼ ¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼
MF 8 ¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤
MF 10 ¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼
MF 38 ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ
FW 7 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹
FW 9 ¥À¥ë¥¦¥£¥ó¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹
¹µ¤¨
GK 13 ¥¢¥É¥ê¥¢¥ó
DF 21 ¥³¥¹¥¿¥¹¡¦¥Ä¥£¥ß¥«¥¹
DF 26 ¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó
DF 78 ¥¸¥ã¥ì¥ë ¥¯¥¢¥ó¥µ¡¼
MF 17 ¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º
MF 19 ¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È
MF 42 ¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥¯¥é¡¼¥¯
FW 18 ¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý
FW 76 J. Danns
´ÆÆÄ
¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×
[¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É]
ÀèÈ¯
GK 13 ¥¤¥Ü¡¦¥°¥ë¥Ó¥Ã¥Á
DF 15 ¥¢¥Í¥ë ¥¢¥Õ¥á¥É¥¸¥Ã¥Á
DF 19 ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó
DF 30 ¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥Û¥ë¥²¡¼¥È
MF 5 ¥ª¡¼¥¹¥È¥ó ¥È¥é¥¹¥Æ¥£
MF 8 ¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥Ï¥Þ¡¼
MF 20 ¥¸¥§¥¤¥Ç¥ó¡¦¥Ü¡¼¥°¥ë
MF 21 ¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥½¥¦¥¶
MF 24 O. Arblaster
FW 11 B. Brereton
FW 28 ¥¸¥§¥¤¥à¥º ¥Þ¥«¥Æ¥£¡¼
¹µ¤¨
GK 18 ¥¦¥§¥¹¡¦¥Õ¥©¥Ç¥ê¥ó¥¬¥à
DF 27 ¥ä¥»¥ë ¥é¥ë¥·
DF 29 S. Curtis
MF 16 ¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Î¡¼¥¦¥Ã¥É
MF 23 ¥Ù¥ó¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó
MF 25 ¥¢¥Ë¥¹ ¥Ù¥ó ¥¹¥ê¥Þ¥Í
MF 35 ¥¢¥ó¥É¥ì ¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹
FW 9 ¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Þ¥¯¥Ð¡¼¥Ë¡¼
FW 32 ¥¦¥£¥ê¥¢¥à ¥ª¥¹¥é
´ÆÆÄ
Christopher John Wilder
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹