Creepy¡¡Nuts¡¡¡ÖTHE¡¡FIRST¡¡TAKE¡×¤Ç¡Ö¥Ó¥ê¥±¥ó¡×¤òÈäÏª¡¡¥Ö¡¼¥à¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¤«
¡¡¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖCreepy¡¡Nuts¡×¤¬¡¢°ìÈ¯»£¤ê¤Ç²Î¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE¡¡FIRST¡¡TAKE¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£²Î¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥ê¥±¥ó¡×¤À¡£
¡¡MC¤ÎR¡½»ØÄê¡Ê32¡Ë¤Î¥é¥Ã¥×¤ÈDJ¾¾±Ê¡Ê33¡Ë¤Îµ»¹ª¥×¥ì¥¤¤ÇÆñ¶Ê¤òÈäÏª¡£Âçºå¤ÎÃç´Ö¤¬½Ð±é¤·¤¿MV¤â¹¥É¾¤Ç¡¢Â¤ÎÎ¢¤Ç¹¬¤»¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¿ÀÍÍ¥Ó¥ê¥±¥ó¤È¡¢±¤¤òÆ§¤à¤³¤È¤Ç¿Í¡¹¤Ë±Ù¤Ó¤òÆÏ¤±¤ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡¢R¤È¾¾±Ê¤Ë¤è¤ë¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥É¥ê¥ë¤ò¼´¤È¤·¤¿ÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¡£
¡¡2¿Í¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¡ÖBling¡½Bang¡½Bang¡½Born¡×¤¬4½µ´Ö¤Ç4Àé300Ëü²óºÆÀ¸¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄÉ¤¤É÷¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¶Ê¤â¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ë¤«´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£Æ°²è¤Ï5Æü¤Î¸á¸å10»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£