¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡¡28Ç¯¤Î¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹°ÜÅ¾¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¤Îµå¾ì¤òËÜµòÃÏ¤Ë
¡¡¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤«¤é¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ø¤ÎËÜµòÃÏ°ÜÅ¾¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢28Ç¯¤Î°ÜÅ¾¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£À¾¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¤òËÜµòÃÏ¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½µå¾ì¤Î¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ïº£µ¨¤Þ¤Ç¡£¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¤È¤Ï25¡Á27Ç¯´Ö¤Î3Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥¿¡¼¡¦¥Ø¥ë¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡×¤¬¿·¤¿¤ÊËÜµòÃÏ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±µå¾ì¤Ï¾ïÀßÀÊ¤¬1Ëü624ÀÊ¤Ç¡¢¥×¥é¥¹¼ÇÀ¸ÀÊ¤¬¤¢¤ë¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä»±²¼3A¤Î¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥ê¥Ð¡¼¥¥ã¥Ã¥Ä¤È¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µåÃÄ¤Ï¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µ¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É»Ô¤È¤â27Ç¯¤Þ¤Ç¤Îµå¾ì¤Î±äÄ¹·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±»Ô¤Ïµå¾ì¼þÊÕ¤Ê¤ÉºÆ³«È¯¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤ÎÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤ÏËÜµòÃÏ°ÜÅ¾¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢³«Ëë6»î¹ç¤ÎÊ¿¶Ñ´ÑµÒ¿ô¤Ï¤ï¤º¤«6438¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ø¤Î°ÜÅ¾¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼²ñµÄ¤ÎÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¿·µå¾ì¤ÏÁí¹©ÈñÌó15²¯¥É¥ë¡ÊÌó2280²¯±ß¡Ë¤Ç·úÀß¤µ¤ì¡¢28Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«¾ì¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£