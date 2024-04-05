¥É¥ë±ß¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ£±£µ£±±ßÂæ¤Ç¤Îç±Ãå¤·¤¿Å¸³«¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡£Î£Ù»þ´Ö¤Î¸á¸å¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥É¥ë±ß¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ£±£µ£±±ßÂæ¤Ç¤Îç±Ãå¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï²¼ÃÍ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢ºâÌ³¾Ê¤Î²ðÆþ·Ù²ü´¶¤â¶¯¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢£±£µ£²±ß¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Êµ¤ÇÛ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÌÀÆü¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Î·ë²ÌÂÔ¤Á¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤À¤¬¡¢º£½µÈ¯É½¤Î£²·î¤ÎÊÆµá¿Í·ï¿ô¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼ûÍ×¤¬¹â¿å½à¤Ç°ÂÄê¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ëè½µÈ¯É½¤Î¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤âÄã¿å½à¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤«¤é¡¢ÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¡Ê£Î£Æ£Ð¡Ë¤ÏºÆ¤Ó¾å¿¶¤ì¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¸«Êý¤â¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤«¤é¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£É¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°Æü¤Î£Á£Ä£Ð¸ÛÍÑÅý·×¤âÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤«¤éÊ¿¶Ñ»þµë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°Ç¯Èæ£´¡¥£±¡ó¤Ø¤ÎÆß²½¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ï«Æ¯ÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë²á¾ê¼ûÍ×¤¬¸º¾¯¤·¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÂà¿¦¤ËÈ¼¤¦Î¥¿¦Î¨¤¬Äã¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÄÂ¶â°µÎÏ¤Ï°ú¤Â³¤´Ë¤à¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤¬¾å¿¶¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£²±ßÂæ¤ò»î¤·¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î»þ¤ÎºâÌ³¾Ê¤ÎÂÐ±þ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¢¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡Ê3·î¡Ë5Æü21:30
ÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¡¡
Í½ÁÛ¡¡20.1Ëü¿Í¡¡Á°²ó¡¡27.5Ëü¿Í¡ÊÁ°·îÈæ)¡¡
¼º¶ÈÎ¨
Í½ÁÛ¡¡3.9%¡¡Á°²ó¡¡3.9%
Ê¿¶Ñ»þµë
Í½ÁÛ¡¡0.3%¡¡Á°²ó¡¡0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡4.1%¡¡Á°²ó¡¡4.3%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
USD/JPY¡¡151.64¡¡EUR/JPY¡¡164.69
GBP/JPY¡¡192.10¡¡AUD/JPY¡¡100.31
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡ÌÀÆü¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Î·ë²ÌÂÔ¤Á¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤À¤¬¡¢º£½µÈ¯É½¤Î£²·î¤ÎÊÆµá¿Í·ï¿ô¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼ûÍ×¤¬¹â¿å½à¤Ç°ÂÄê¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ëè½µÈ¯É½¤Î¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤âÄã¿å½à¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤«¤é¡¢ÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¡Ê£Î£Æ£Ð¡Ë¤ÏºÆ¤Ó¾å¿¶¤ì¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¸«Êý¤â¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤«¤é¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£É¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°Æü¤Î£Á£Ä£Ð¸ÛÍÑÅý·×¤âÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤«¤éÊ¿¶Ñ»þµë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°Ç¯Èæ£´¡¥£±¡ó¤Ø¤ÎÆß²½¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ï«Æ¯ÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë²á¾ê¼ûÍ×¤¬¸º¾¯¤·¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÂà¿¦¤ËÈ¼¤¦Î¥¿¦Î¨¤¬Äã¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÄÂ¶â°µÎÏ¤Ï°ú¤Â³¤´Ë¤à¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤¬¾å¿¶¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£µ£²±ßÂæ¤ò»î¤·¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î»þ¤ÎºâÌ³¾Ê¤ÎÂÐ±þ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¢¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡Ê3·î¡Ë5Æü21:30
ÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¡¡
Í½ÁÛ¡¡20.1Ëü¿Í¡¡Á°²ó¡¡27.5Ëü¿Í¡ÊÁ°·îÈæ)¡¡
¼º¶ÈÎ¨
Í½ÁÛ¡¡3.9%¡¡Á°²ó¡¡3.9%
Ê¿¶Ñ»þµë
Í½ÁÛ¡¡0.3%¡¡Á°²ó¡¡0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)
Í½ÁÛ¡¡4.1%¡¡Á°²ó¡¡4.3%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
USD/JPY¡¡151.64¡¡EUR/JPY¡¡164.69
GBP/JPY¡¡192.10¡¡AUD/JPY¡¡100.31
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ