ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢º£µ¨£±¹æ¤Ø¤Î»×¤¤¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ò´Þ¤á¤Æµ»½Ñ¡×¿å¸¶»áÁûÆ°¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤â
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£µ¡½£´¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê£³Æü¡¦ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£´Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö£²ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢ÂÔË¾¤Î°ÜÀÒ¸å½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡££·²ó£²»à¤«¤é±¦Ãæ´Ö¤Ø¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¼«¸Ê¡ÈºÇÃÙ¡É¤È¤Ê¤ë³«Ëë£¹»î¹çÌÜ¡¢£´£±ÂÇÀÊÌÜ¤Î£±¹æ¡£¡Ö¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤´Ö¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£°ìËÜ½Ð¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£±¦Éª¼ê½Ñ¡¢°ÜÀÒ¡¢·ëº§¡¢¿å¸¶°ìÊ¿ÄÌÌõ¤Î°ãË¡ÅÒÇîÌäÂê¤Ê¤É·ãÆ°¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶ìÆñ¤ÎËö¤Ë½Ð¤¿¿·Å·ÃÏ£±¹æ¤Ë´¶³´¿¼¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ã¤È¡¢½Ð¤¿¡£ÂçÃ«¤ÎÆ¬¤Ë¿ô¡¹¤Î»×¤¤¤¬¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÈ¼Î·¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢ÁêËÀ¤À¤Ã¤¿¿å¸¶¸µÄÌÌõ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï»×¤ï¤Ì·Á¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡££²ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¡¢½é¤Î£Æ£Á°ÜÀÒ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸å¤Ç¤ÏºÇ¤âÃÙ¤¤³«Ëë¤«¤é£¹»î¹çÌÜ¡¢£´£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¤Î£±¹æ¡£É½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿¤¬¡¢¶»¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤¬µîÍè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Ä´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾Ç¤ëµ¤»ý¤Á¤ÈÁá¤¯ÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò²æËý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Æ¤Ï¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«°ìËÜ½Ð¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£·²ó£²»à¤Î£´ÂÇÀÊÌÜ¡££³ÈÖ¼êº¸ÏÓ¤Î£Ô£á¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤Î³°³Ñ¹â¤á¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢µ×¡¹¤Î´¶¿¨¤¬Î¾¼ê¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ£±£°£µ¡¦£¶¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£¹¡¦£¹¥¥í¡Ë¡¢³ÑÅÙ£²£´ÅÙ¡¢Èôµ÷Î¥£´£³£°¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó£±£³£±¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£±¦Ãæ´ÖÀÊÃæÃÊ¤ËÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¤¬µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¾õÂÖ¤ÏËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤È³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃÏ¡¦´Ú¹ñ¤È¤ÎÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢¿ôÆüÁ°¤«¤é¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇÉ÷¼Ù¤¬¤Þ¤ó±ä¡£»î¹çÃæ¤â¤»¤¹þ¤ó¤À¡£ÂÇ·â¤Î½¤Àµ¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤º¡¢¡ÖÁá¤¯ÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤¤ÂÇÀÊ¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È³ëÆ£¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡°ãË¡ÅÒÇîÌäÂê¤Ç¿å¸¶¸µÄÌÌõ¤¬²ò¸Û¤µ¤ì¡¢´Ä¶ÌÌ¤â·ãÊÑ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ò´Þ¤á¤Æµ»½Ñ¡×¤ÈÂÇ·â¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ä¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤¿¡£ÊÑ²½¤òµá¤á¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö²æËý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Î¸«¤¨Êý¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¤È¤¤¤¦¼´¤ÏÉÔÆ°¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¹½¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡£¾¯¤·¥ª¡¼¥×¥óµ¤Ì£¤Ë¤·¤¿´ðËÜ¤Î¹½¤¨¤ÏÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç£Ô¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤«¤é¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Î¼ï¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤«¤ó¤ÀµÇ°µå¤â¼ê¸µ¤ËÌá¤ê¡¢¡Ö¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤´Ö¡¢ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯ÆÃÊÌ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£´Ï¢¾¡¤Î¥É·³¤Ï¡¢µåÃÄ¿·¤Î³«Ëë¤«¤é£¹»î¹çÏ¢Â³£µÆÀÅÀ°Ê¾å¡£¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤áÄ¾¤·¤¿¡£¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄºÇ¹â¤Î£±£°Ç¯Áí³Û£·²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£²£²²¯±ß¡á·ÀÌóÈ¯É½»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¤ÇÌ¾Ìç¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¡£½Å°µ¡¢¾Ç¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤ÇÊü¤Ã¤¿£±¹æ¤Ë¡¢£µËü£²£·£´£¶¿Í¤ÏÁíÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö£Ó£ð£å£ã£é£á£ì¡¡£í£ï£í£å£î£ô£ó¡ÊÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¡Ë¡×¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤ÎÅÁÀâ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê°ÂÆ£¡¡¹¨ÂÀ¡Ë