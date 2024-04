¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¸ÂÄê100ËÜ¥â¥Ç¥ë¡ª¥¿¥°¡¦¥Û¥¤¥ä¡¼¡Ö¥«¥ì¥é¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ÆüËÜ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë

腕時計の正規販売店「THREEC(スリーク)」は、パートナーシップを結ぶスイスの高級時計ブランド「タグ・ホイヤー」と、ブランドの不朽の名作でもある「カレラ」コレクションの日本限定モデルを2024年4月下旬に発売します。

数量限定100本の用意となります。

タグ・ホイヤー「カレラ」コレクション 日本限定モデル

本モデルのコンセプトは、“TRUE BLUE”(トゥルーブルー)。

「真の友」という意味の“TRUE BLUE FRIEND”からインスピレーションを受け、この時計が人生の真の友となり、幸せで豊かな時間を共に過ごしてもらいたいという思いが込められています。

そして、本モデルに使用されている爽やかなブルーは160年以上のタグ・ホイヤーの長い歴史の中でも初めて採用されたカラーです。

スポーティーでありながらエレガンスな雰囲気を纏ったダイヤルがタグ・ホイヤーとTHREECの強いつながりを象徴しており、ケースバックには、日本限定モデルの1本であることを示す“JAPAN EDITION”と“XXX/100”のシリアルナンバーが刻まれた、特別なタイムピースに仕上がっています。

タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ THREEC Limited edition

品番: CBN2A1P.BA0643

価格: 841,500円(税込)

数量: 日本限定100本

発売: 2024年4月下旬(予定)

仕様: キャリバーTH20-00/自動巻/時、分、秒、日付/ホワイトオーパリンダイヤル/60秒/分目盛り付きのホワイトのフランジ/ステンレススティール製ケース/直径44mm/100m防水/ポリッシュ仕上げステンレススティール製ブレスレット

わずか100本の数量限定となる本モデルは、下記の店舗で予約受付・発売します。

取り扱い店舗

■エスパス タグ・ホイヤー仙台

〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-9-27

TEL : 022-797-9371

営業時間: 11:00-19:00

定休日 : 毎月第2水曜日

MAIL :espace.sendai@tagheuer.com

■スリーク新潟

〒951-8063 新潟県新潟市中央区古町通6-959-2

TEL : 025-210-2511

営業時間 : 11:00-19:00

定休日 : 火曜日

MAIL :info@threec.jp

■スリークBP

〒950-0909 新潟県新潟市中央区八千代2-1-2 ビルボードプレイス2F

TEL : 025-249-0130

営業時間 : 平日 11:00-20:00 土日祝 10:00-20:00

定休日 : なし

MAIL :bandai@threec.jp

■スリーク富士見

〒354-8560 埼玉県富士見市山室1-1313 ららぽーと富士見 1F

TEL : 049-293-1874

営業時間 : 平日 10:00-20:00 土日祝 10:00-21:00

定休日 : なし

MAIL :fujimi@threec.jp

■スリークEXPOCITY

〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY 2F

TEL : 06-6105-8001

営業時間 : 平日 10:00-20:00 土日祝 10:00-21:00

定休日 : なし

MAIL :expocity@threec.jp

