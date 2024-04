TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡×¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥¹¥í¡¼¥Ð¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×

ブルボンは、おいしさ、栄養、腹持ち感にこだわった栄養調整食品スローバーシリーズをTVアニメ「ブルーロック」のキャラクターをデザインした期間限定パッケージで2024年4月9日(火)に販売開始します。

ブルボン「スローバーシリーズ」TVアニメ「ブルーロック」パッケージ

価格:オープンプライス

発売日:2024年4月9日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

賞味期限:11カ月

スローバーシリーズは、“勝つためのスポーツ栄養プログラム”として展開している「WINGRAM」ブランドの商品です。

ゆっくりと消化吸収される糖質“パラチノース(R)”を配合したバータイプのソフトクッキーで、10種のビタミン、食物繊維、カルシウム・鉄分を摂取できる栄養調整食品として食べられます。

今回の限定デザインは3品で12デザインあり、個性的なキャラクターの精悍な姿を描いています。

“得点”で勝利にこだわるブルーロックの世界観と“栄養”で勝利にこだわるWINGRAMブランドでタッグを組み、パフォーマンスをサポートします。

スローバー チョコレートクッキー

スローバー チョコバナナクッキー

スローバー 濃厚ココナッツミルク

TVアニメ「ブルーロック」作品概要

原作コミックス(原作:金城宗幸 漫画:ノ村優介 講談社「週刊少年マガジン」連載)累計発行部数は3000万部を突破、2022年にTVアニメが放送され大人気を博した『ブルーロック』

“ブルーロック(青い監獄)”に集められた300人の高校生FW(フォワード)たちが、世界一のストライカーを目指して己のサッカー生命とゴールをかけて挑むデスゲームのような作風は“史上最もアツく、最もイカれたサッカーアニメ”として幅広い年代から注目を集め、アプリゲーム、舞台化など多方面での展開も話題を呼んでいる。

シリーズ初の映画化となる『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』は2024年4月19日公開。

“ブルーロック(青い監獄)”での戦いを、桁外れのサッカーセンスを持つ凪 誠士郎の視点から大スクリーンで描く。

さらに、TVアニメ第2期の制作も決定している。

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会

※画像はイメージです。

※パラチノース(R)はDM三井製糖株式会社の登録商標です。

