¡ÖÀ¯¼£ÀÕÇ¤¼è¤ë¡×¡Ö¥¼¥í¤«¤éºÆ½ÐÈ¯¡×¡á°ÂÇÜÇÉ¸µ´´Éô¡¢±öÃ«»á¤ÏÈ¿È¯¡½Î¢¶â»ö·ï½èÊ¬
¡¡¼«Ì±ÅÞ°ÂÇÜÇÉ¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤Ç½èÊ¬¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸µ´´Éô¤Ï£´Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Î¥ÅÞ´«¹ð¤ò¼õ¤±¤¿À¤¹Ì¹°À®Á°»²±¡´´»öÄ¹¤Ï¡Ö»²±¡°ÂÇÜÇÉ²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿»ä¤¬À¯¼£ÅªÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢·èÄê¤Ë½¾¤¤Î¥ÅÞ¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£Æ±¤¸½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿±öÃ«Î©¡¦¸µÁíÌ³²ñÄ¹¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¸·½Å¤Ê½èÊ¬¤Ç»ÄÇ°¤À¡£¡ÊÅÞÂ¦¤Î¡ËÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£
¡¡À¤¹Ì»á¤Ï¡ÖÌÀ¶À»ß¿å¤Î¿´¶¤À¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£Î¢¶â»ö·ï¤ÎÀÕÇ¤¤Î½êºß¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅú¤¨¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¤«¤ï¤·¤¿¡£±öÃ«»á¤Ï¡¢´ßÅÄÇÉ¤Î¸µ²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤¬Î©·ï¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤¬½èÊ¬ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÅÞ°÷»ñ³ÊÄä»ß£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾Â¼¹¯ÌÁ°·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤Ï¡¢Î¥ÅÞ¤äµÄ°÷¼¿¦¤òÈÝÄê¡£¼óÁê¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡Öº£¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Á´¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¥¼¥í¤«¤éºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£²¼Â¼ÇîÊ¸¸µÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡Ö½èÊ¬¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¿¿Áê²òÌÀ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£¹âÌÚµ£Á°¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö½èÊ¬¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¶ß¤òÀµ¤·¤Æ½ÐÄ¾¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ìÁ°À¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡ÖÀ¯¼£ÉÔ¿®¤ò¾·¤¯·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ê´ÔÎ®¡ËÊ¬¤Î»ÈÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»äÅªÎ®ÍÑ¤äÉÔÀµ¤Ê»Ù½Ð¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Å¤Í¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£¾¾ÌîÇî°ìÁ°´±Ë¼Ä¹´±¤â¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡ÖÀ¯¼£¡¢ÅÞ¤Ø¤Î¿®Íê²óÉü¤Î¤¿¤á¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£¡¡