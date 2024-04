外カリッ、中モチッ！ “揚げたて”チュロスがブームの予感？（東京・本駒込）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は本駒込駅近くにオープンした、出来立てスイーツが楽しめるカフェ。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

One Dhole(東京・本駒込)

揚げたてチュロス 出典:mi__99さん

2023年8月、本駒込駅から徒歩3分ほどの場所に、揚げたてチュロスや焼きたてクレープを提供するカフェ「One Dhole」がオープンしました。注文が入ってから調理するため、出来立てを堪能できます。

店内 出典:mi__99さん

店舗はアカオオカミと呼ばれる野生の犬「ドール」のロゴが目印。白を基調としたスタイリッシュな店内には、カウンター6席と横並びでベンチに座る2〜4名用のテーブル席があります。Wi-Fi、電気充電も完備で、明るく清潔感があり、1人でも利用しやすい雰囲気です。

チョコバナナチュロス 出典:chika900301さん

一番人気のメニューは「チョコバナナチュロス」950円で、滑らかなチョコソースと完熟バナナを使用した贅沢な甘さを楽しめます。他にも定番の「シュガーチュロス」850円や、濃厚キャラメルソースと完熟バナナの贅沢な「キャラメルバナナチュロス」950円など、自慢のチュロスは8種類。「バナナ」80円や「ホイップクリーム」100円、「バニラアイス」200円などトッピングができて、無料でココア風味に変更も可能です。チュロスは10cmほどのものが12本で、仲間とシェアして楽しむのもいいですね。外はカリッと揚げられ中はモッチリとした食感の揚げたてチュロスは、油っぽくなく軽い口当たりなので、1人でもペロリと食べられます。

焼きたてのクレープも人気で、デザート系8種、サラダ系4種の他、生地そのもののおいしさを味わう「生地だけ」250円や、「あんこ」450円、「シナモンシュガー」400円などのシンプル系、期間限定1種と全20種類を用意。サラダ系のクレープに使う野菜は無農薬かオーガニックのものだそう。新鮮な野菜をたっぷりとれて体にも良さそうですね。トッピングの種類も豊富なので、クレープを自分好みにカスタマイズして楽しめます。

キャラメルチュロス+アイス カヌレ アイスカフェラテ 出典:ayk_pancakeさん

店主がコーヒー好きなので、オーガニックコーヒーにもこだわっています。ドリンクは、「アメリカーノ」450円や「カフェラテ」500円の他、「桃とマンゴーのフレーバーティー」600円や「キャラメル苺のフレーバーティー」600円などが揃っています。コーヒーや紅茶が苦手な方には、「オリジナルレモネード」520円や、「ピーチレモネード」580円など8種類のレモネードも用意しています。

できたてのチュロスやクレープと共に多彩なドリンクも楽しめるカフェ。毎日10時からの営業なので、ちょっと遅めの朝食にもぴったりです。自分好みにカスタマイズできるスイーツを食べに足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

チュロス 生クリームトッピング 出典:mi__99さん

『注文を受けてから揚げてくれるので熱々の美味しいチュロスがいただけます。

チュロスはミニサイズが12本!これで一人分とは驚きです。

トッピングの生クリームも追加し、お皿に可愛く盛られています

チュロスは9種類あり、どのフレーバーも美味しそうで悩みました。

一口食べてみると、外はカリッと中はモチモチ食感

美味しさのあまり手が止まらず!⁡

甘過ぎず、しつこくないのでパクパク食べれちゃいます!!

一度食べると病みつきになること間違いなし

ドリンクはレモネードが人気とのことで、ストロベリーレモネードをいただきました!

色も可愛いし、飲みやすくて美味しかったです。⁡

内装もとてもオシャレで落ち着く雰囲気

男性・女性共にお一人の方も多く

気軽に1人でフラっと立ち寄れるカフェです!テイクアウトも有り

Wi-Fiアリ&携帯充電もできます。

久しぶりに揚げたてチュロスが食べられて嬉しかったです!』(mi__99さん)

キャラメル・チュロス 出典:えこだねこさん

『キャラメル・チュロスは

ポークビッツのような小ささのチュロスが俵を積むように二山になっている

ちょっとしたボリューム感!

チュロスは温かさを纏ったカリサク食感で、キャラメルソースのとろりとした甘やかとシュガーパウダーのまたたく甘さの相乗。

個人的にはちょっと甘すぎるが、意外とペロリといける軽やかさも有った』(えこだねこさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆One Dhole住所 : 東京都文京区本駒込1-3-18TEL : 不明の為情報お待ちしております

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

The post 外カリッ、中モチッ! “揚げたて”チュロスがブームの予感?(東京・本駒込) first appeared on 食べログマガジン.