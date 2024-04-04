¿ÉË·¼£Ïº»á¡¡Àî¾¡Ê¿ÂÀÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¤¬Áªµó¤Ë¶¯¤¤ÍýÍ³¤ò»ØÅ¦¡Ö¥ê¥Ë¥¢¤ò¤Ä¤Ö¤½¤¦¤È¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿ÉË·¼£Ïº»á¤¬£´Æü¡¢¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢£¶·î¤Ë¼¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÅ²¬¸©¤ÎÀî¾¡Ê¿ÂÀÃÎ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Àî¾¡ÃÎ»ö¤Ï£±Æü¤Ë¸©¤Î¿·µ¬ºÎÍÑ¿¦°÷¤Ø¤Î·±¼¨¤Ç¿¦¶Èº¹ÊÌ¤È¤â¼è¤ì¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¡¢Íâ£²Æü¤Ë¼¿¦¤òÉ½ÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë£³Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÂè°ì¼¡»º¶È¤ÎÊý¤¿¤Á¤Î¿´¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤Î¿´¤â½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤âÈï³²¼Ô¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ò¶ÄÅ·¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö½Ü´¶¡½¡½¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¹õÅÄÍ¤Ï¡Ö£¶·î¤Ë¼¤á¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡££²£°£²£´Ç¯¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¿ÉË·»á¤â¡Ö¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»öÎã¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢£²£°£°£¹Ç¯¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿»þ¤Ë¡ØÂà¿¦¶â¤Ï¤â¤é¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ³Î¤«¤Ë£±´üÌÜ¤Ï¤â¤é¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤È£²´üÌÜ¡¢£³´üÌÜ¤ÏËþ³Û¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£´ü¤Ï£³£°£°£°Ëü±ß¡££²´üÌÜ¤È£³´üÌÜ¤Ç£¸£°£°£°Ëü±ß°Ê¾å¡¢´û¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤éÂà¿¦¶â¤À¤±¤Ç¹ç·×£±²¯£±£°£°£°Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë³Û¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼º¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤âÁªµó¤Ë¶¯¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Ì±¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î·úÀß·×²è¤òÀî¾¡ÃÎ»ö¤¬¤Ä¤Ö¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤À¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ£Í£Ã¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¥ê¥Ë¥¢È¿ÂÐÇÉ¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¤¬Áªµó¤Ë½Ð¤¿¤éÅöÁª¤¹¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¿ÉË·»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¸¢ÎÏ¤Î·Ñ¾µ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£