わんちゃんとリード入園できる！東武ワールドスクウェア「WORLDog！ふれんどりー」

東武ワールドスクウェアは、2023年11月から毎週土曜日と1の付く日にトライアルとして実施していたわんちゃんとのリード入園について、2024年4月1日(月)から、曜日や日にちを限定せずに毎日リードで入園できるようになる「WORLDog!ふれんどりー」を開始しました。

東武ワールドスクウェア「WORLDog!ふれんどりー」

実施日:2024年4月1日(月)から ※当面の間、検証期間として実施します。

営業時間:日により異なります ※詳しくはホームページを確認してください。

入園料 :通常入園料

所在地 :栃木県日光市鬼怒川温泉大原209-1

東武ワールドスクウェアは世界の有名な建築物や遺跡などを25分の1の縮尺で再現しています。

園内にはユネスコの世界文化遺産に登録されている48物件を含め、22ヶ国102点の建造物が精巧に再現されているとともに、世界の人々の生活も身近に感じることができるテーマパークです。

そんな東武ワールドスクウェアは、2023年11月から毎週土曜日と1の付く日にトライアルとして実施していたわんちゃんとのリード入園について、2024年4月1日(月)から、曜日や日にちを限定せずに毎日リードで入園できるようになる「WORLDog!ふれんどりー」を開始しました。

また、これまで大型のわんちゃんにはペットバギーの利用が必要でしたが、わんちゃんのサイズについても制限を廃止し、全てのサイズのわんちゃんとリードで園内を楽しめます。

引き続きトライアルとしての実施を継続し、園内をより一層楽しめますよう、本実施に向けたサービス向上に努めていきます。

ダブルステッカーキャンペーン!先着1,000名限定

2024年4月1日(月)より、わんちゃん同伴で入園の方に「オリジナル記念ステッカー」をプレゼント!

さらに先着1,000名限定で2023年度デザインステッカーを併せてプレゼントします。

注意事項

これまで同様、当面の間、飲食店舗へのご入店はご遠慮いただいています。

お土産店舗は抱っこまたはペットバギーの利用をお願いしています。

※25kgまで対応の有料レンタルペットバギーを用意しています。

数に限りがあるのでご了承ください。

ご来園の際は、以下の「わんちゃん同伴でご入園のお客様へ」をお読みいただき、お守りいただきますようお願い申し上げます。

【わんちゃん同伴でご入園のお客様へ】

●園内へは小型犬〜大型犬まで全サイズのわんちゃんがご入園いただけます。

●予防接種、ノミ・ダニ予防、シャンプーやトイレ、無駄吠えなどのしつけが済んでいるわんちゃんのみご入園いただけます。

●ワクチン未接種・伝染病・発情期(ヒート期)のわんちゃんはご入園いただけませんのであらかじめご了承ください。

●わんちゃんのお散歩に必要な道具(リード・袋など)はお客様自身でお持ち込みをお願いします。

ペットバギーはレンタルでも用意されています(体重25キロまで)。

ご希望の場合はインフォメーションでお声がけください。

●飲食店舗内には、わんちゃんのご入店をご遠慮いただいています。

●園内(飲食店・物販店を除く)では必ずリードなどを着用し、大人のお客様がお持ちください。

わんちゃんを放さず、厳重な管理をお願いします。

一部展示物にはリードフックやアンカーが設置されていますので利用ください。

●お土産店舗内にはリードでのご入店は出来ませんので、ペットバギーまたは抱っこにてお願いします。

ペットバギーに乗らない大型犬につきましては店舗外にてお待ちいただくようお願いします。

また、商品への影響を及ぼす恐れがある場合はご入店をお断りすることがあります。

●園内の展示物内(柵の内側)への立入りはできません。

展示物への破損や汚損などの際には、スタッフまでお申し出ください。

無申告での発覚の場合、通報等を行う場合があります。

●園内の水道は一般のお客様も使用するため、わんちゃんが直接口をつけることはお断りします。

使用する際には容器に移してから使用ください。

●わんちゃんをお連れでないお客様や苦手なお客様、アレルギーをお持ちのお客様へのご配慮をお願いします。

●園内で事故や盗難などのトラブルが発生した場合、当事者同士でご対応いただき当園では責任を負いません。

また、他のお客様への迷惑行為や係員の指示に従っていただけないお客様は退園していただき、その場合の入園料は返還いたしません。

●他のお客様への迷惑となる行為は一切お止めください。

迷惑行為と判断した場合は、入園をお断りさせていただく場合があります。

●園内及び各施設では、各自で糞尿処理をお願いします。

同伴者は糞尿の後始末が出来るお客様に限ります。

●わんちゃんに関するごみは各自でお持ち帰りください。

(排泄物を含む)

