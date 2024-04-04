全6回7講演開催！セリスタ 無料オンラインセミナー「Sunday Wellness Breeze」Season 25
セリスタは、医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者向けに、連休を除くほぼ毎週日曜日の朝10時に開催している無料オンラインセミナー「Sunday Wellness Breeze」のSeason 25を2024年6月23日(日)から6回にわたり開催します。
セリスタ 無料オンラインセミナー「Sunday Wellness Breeze」Season 25
『Sunday Wellness Breeze』は、抗加齢医療・予防医療・栄養療法・統合医療に携わられている医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者を対象に開催している参加無料のオンラインZoomセミナーです。
1 Season 6回のウェビナーで構成され、連休などを除く日曜日の10時から12時に開催しています。
2024年6月23日(日)から始まるSeason 25 Summer versionでは、脚力・血管のアンチエイジング、腸内フローラ移植、チャクラ・ドーシャ、農薬汚染、子供たちの健康、口腔内のアンチエイジングについて、各分野の第一人者による最新の情報をお届けします。
No.145 Season 25 Stage 1 Episode 164
2024年6月23日(日)10:00〜12:00
『脚力と血管力を鍛えて100歳まで生きる』
伊賀瀬 道也 先生／Dr. Michiya Igase
愛媛大学大学院 医学研究科 抗加齢医学講座／教授
愛媛大学医学部附属病院 抗加齢・予防医療センター／センター長
No.146 Season 25 Stage 2 Episode 165
2024年6月30日(日)10:00〜12:00
『腸内フローラ移植(FMT)の可能性〜自閉スペクトラム症に対する臨床研究について〜』
城谷 昌彦先生／Dr. Masahiko Shirotani
ルークス芦屋クリニック／院長
腸内フローラ移植臨床研究会／専務理事
NPO法人サイモントン療法協会／理事
臨床CBDオイル研究会／理事
No.147 Season 25 Stage 3 Episode 166・167
2024年7月21日(日)10:00〜12:00
『チャクラ総論・ドーシャ総論』
講演1『チャクラ総論』
高島 美佐子先生※／Ms. Misako Takashima ※「高」ははしご高
RUACH ルアハ
講演2『ドーシャ総論』
北西 剛先生／Dr. Tsuyoshi Kitanishi
きたにし耳鼻咽喉科／院長
日本アーユルヴェーダ学会／理事長
No.148 Season 25 Stage 4 Episode 168
2024年7月28日(日)10:00〜12:00
『日本の農薬汚染と除去』
井上 浩義先生／Dr. Hiroyoshi Inoue
慶應義塾大学医学部化学教室／教授
No.149 Season 25 Stage 5 Episode 169
2024年8月4日(日)10:00〜12:00
『学校に行けない子供たち 〜彼らとその家族の1年間の奮闘記〜』
姫野 友美先生／Dr. Tomomi Himeno
医療法人社団友徳発心会 ひめのともみクリニック／理事長・院長
No.150 Season 25 Stage 6 Episode 170
2024年8月18日(日)10:00〜12:00
『口腔から始めるアンチエイジング〜除菌消臭成分MA-Tを用いた新たな口腔ケア〜』
阪井 丘芳先生／Dr. Takayoshi Sakai
大阪大学大学院歯学研究科 成長発達歯学系部門 顎口腔機能治療学講座／教授
抗加齢歯科医学研究会／代表
日本抗加齢医学会／理事
無料LiveオンラインZoomセミナー概要
■番組名 ：『Sunday Wellness Breeze』Season 25
■開催形式 ：Zoomオンラインセミナー
■プログラム：10:00 オープニング・主催者挨拶
10:20 講演(60分)
11:20 質疑応答
12:00 エンディング
■参加費 ：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
■対象 ：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加できません。
■定員 ：1,000人
■企画・主催：セリスタ株式会社
Tel ： 03-3863-1003
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