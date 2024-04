セリスタは、医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者向けに、連休を除くほぼ毎週日曜日の朝10時に開催している無料オンラインセミナー「Sunday Wellness Breeze」のSeason 25を2024年6月23日(日)から6回にわたり開催します。

セリスタ 無料オンラインセミナー「Sunday Wellness Breeze」Season 25

『Sunday Wellness Breeze』は、抗加齢医療・予防医療・栄養療法・統合医療に携わられている医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者を対象に開催している参加無料のオンラインZoomセミナーです。

1 Season 6回のウェビナーで構成され、連休などを除く日曜日の10時から12時に開催しています。

2024年6月23日(日)から始まるSeason 25 Summer versionでは、脚力・血管のアンチエイジング、腸内フローラ移植、チャクラ・ドーシャ、農薬汚染、子供たちの健康、口腔内のアンチエイジングについて、各分野の第一人者による最新の情報をお届けします。

No.145 Season 25 Stage 1 Episode 164

2024年6月23日(日)10:00〜12:00

『脚力と血管力を鍛えて100歳まで生きる』

伊賀瀬 道也 先生/Dr. Michiya Igase

愛媛大学大学院 医学研究科 抗加齢医学講座/教授

愛媛大学医学部附属病院 抗加齢・予防医療センター/センター長

No.146 Season 25 Stage 2 Episode 165

2024年6月30日(日)10:00〜12:00

『腸内フローラ移植(FMT)の可能性〜自閉スペクトラム症に対する臨床研究について〜』

城谷 昌彦先生/Dr. Masahiko Shirotani

ルークス芦屋クリニック/院長

腸内フローラ移植臨床研究会/専務理事

NPO法人サイモントン療法協会/理事

臨床CBDオイル研究会/理事

No.147 Season 25 Stage 3 Episode 166・167

2024年7月21日(日)10:00〜12:00

『チャクラ総論・ドーシャ総論』

講演1『チャクラ総論』

高島 美佐子先生※/Ms. Misako Takashima ※「高」ははしご高

RUACH ルアハ

講演2『ドーシャ総論』

北西 剛先生/Dr. Tsuyoshi Kitanishi

きたにし耳鼻咽喉科/院長

日本アーユルヴェーダ学会/理事長

No.148 Season 25 Stage 4 Episode 168

2024年7月28日(日)10:00〜12:00

『日本の農薬汚染と除去』

井上 浩義先生/Dr. Hiroyoshi Inoue

慶應義塾大学医学部化学教室/教授

No.149 Season 25 Stage 5 Episode 169

2024年8月4日(日)10:00〜12:00

『学校に行けない子供たち 〜彼らとその家族の1年間の奮闘記〜』

姫野 友美先生/Dr. Tomomi Himeno

医療法人社団友徳発心会 ひめのともみクリニック/理事長・院長

No.150 Season 25 Stage 6 Episode 170

2024年8月18日(日)10:00〜12:00

『口腔から始めるアンチエイジング〜除菌消臭成分MA-Tを用いた新たな口腔ケア〜』

阪井 丘芳先生/Dr. Takayoshi Sakai

大阪大学大学院歯学研究科 成長発達歯学系部門 顎口腔機能治療学講座/教授

抗加齢歯科医学研究会/代表

日本抗加齢医学会/理事

無料LiveオンラインZoomセミナー概要

■番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 25

■開催形式 :Zoomオンラインセミナー

■プログラム:10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 講演(60分)

11:20 質疑応答

12:00 エンディング

■参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

■定員 :1,000人

■企画・主催:セリスタ株式会社

Tel : 03-3863-1003

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全6回7講演開催!セリスタ 無料オンラインセミナー「Sunday Wellness Breeze」Season 25 appeared first on Dtimes.