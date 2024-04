中鎖脂肪酸油やカルシウム、鉄分をバランスよく摂れる！ブルボン「ＭＣＴプラスチョコチップソフトクッキー」

ブルボンは、話題のMCT(中鎖脂肪酸油)を手軽に摂取できる商品“MCTプラス”シリーズにおいて「MCTプラスチョコチップソフトクッキー」を2024年4月9日(火)に新発売します。

ブルボン「MCTプラスチョコチップソフトクッキー」

商品名 : MCTプラスチョコチップソフトクッキー

内容量 : 160g(個装紙込み)

発売日 : 2024年4月9日(火) 全国発売

販売チャネル(予定): 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 : オープンプライス

賞味期限 : 8カ月

“MCTプラス”シリーズは、使用している脂質の一部を、体内でエネルギーになりやすいMCTに置き換えた商品シリーズです。

MCTを構成する中鎖脂肪酸はココナッツやパームフルーツに含まれる成分で、分子量が小さいことから短時間でエネルギーになる特長があります。

MCTを手軽に試すことができる商品として品揃えを拡充しました。

今回発売される「MCTプラスチョコチップソフトクッキー」は、チョコチップをアクセントにちりばめたソフトクッキーです。

MCTのほか、女性に不足しがちなカルシウム、鉄分、ビタミンD、食物繊維を配合しているためバランスよく栄養素を摂取することができます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 中鎖脂肪酸油やカルシウム、鉄分をバランスよく摂れる!ブルボン「MCTプラスチョコチップソフトクッキー」 appeared first on Dtimes.