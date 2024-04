プレッツェルやアーモンドなど4種をミックス！ブルボン「今夜のくつろぎミックス バジル＆スパイス仕立て」

ブルボンは、スナックやナッツをミックスした新感覚の混菓子「今夜のくつろぎミックス バジル&スパイス仕立て」を2024年4月9日(火)に新発売します。

ブルボン「今夜のくつろぎミックス バジル&スパイス仕立て」

内容量 :85g

発売日 :2024年4月9日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :5カ月

「今夜のくつろぎミックス バジル&スパイス仕立て」は、ソルトプレッツェル、ジェノベーゼスナック、ローストアーモンド(ハーブ&ソルト味)、スナックピーナッツ(ブラックペッパー味)の4種類をミックスした新しい混菓子です。

味付けや生地の内容は、比較的若い女性層にも親しみやすい商品に仕立てられています。

仕事や家事などで忙しく毎日をがんばる方に寄り添い、くつろぎの時間を演出します。

食べきりやすい小袋5パック入りのパッケージとなっています。

