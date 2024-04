東京書籍は、2024年4月1日より、小学校教科書ポッドキャスト番組『おしゃべりな理科』の配信を開始しました。

東京書籍 小学校教科書ポッドキャスト番組『おしゃべりな理科』

配信開始:2024年4月1日(以降、毎週月曜・木曜配信)

配信先(2024年4月1日時点):Spotify/Apple Podcasts/Google Podcasts/Amazon Music

企画協力/音響,SE製作:株式会社雑談

制作:東京書籍株式会社

この番組は「先生による先生のためのポッドキャスト」です。

パーソナリティは、現役の小学校教諭2名と教科書編集者が務めています。

毎週月曜・木曜の配信予定です。

番組概要

先生による先生のためのポッドキャスト。

小学校の先生と教科書編集者が、小学校理科の教科書に沿っておしゃべりしていく新感覚の番組です。

理科の授業にまつわる雑談や体験談を中心に、「教員あるある」から教科書制作の裏話まで、思いつくまま語っていきます。

先生は授業中にどんなことを考えているのか。

子どもたちは小学校でどのように学んでいるのか。

保護者のみなさんにも聴いてもらいたい番組です。

番組パーソナリティ

木月 里美(武蔵野市立小学校 主任教諭、写真左)

小学校理科用 文部科学省検定済教科書『新編 新しい理科』編集委員

辻 健(筑波大学附属小学校 教諭、写真中央)

小学校理科用 文部科学省検定済教科書『新編 新しい理科』編集委員

森田 雄介(東京書籍株式会社 理科編集部、写真右)

小学校理科用 文部科学省検定済教科書『新編 新しい理科』編集長

東京書籍株式会社について

東京書籍は1909(明治42)年創業。

「教育と文化を通じて人づくり」を企業理念とし、新しい時代に挑戦する個性的、創造的な人材の育成を目指しています。

小・中・高等学校の教科書発行部数が最多の教科書業界最大手の出版社です。

近年、デジタル教科書など教育用デジタルコンテンツの開発・販売にも注力しています。

その他、教育総合ポータルサイト運営、学力・体力テストなどの各種評価事業、一般書籍の発行など教育と文化に係る幅広い事業活動を行っています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 小学校の先生&教科書編集者の教科書ポッドキャスト番組!東京書籍『おしゃべりな理科』 appeared first on Dtimes.