吉田鋼太郎が“正統派VS個性派の戦い”に出演！ファミリーマート TVCM「ファミマル おむすび 対決」篇

ファミリーマートは、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」より、山形屋海苔店が海苔を監修した商品や、日清食品とのコラボレーション商品など、全4種類のおむすびを2024年4月9日(火)より全国のファミリーマート約16,300店にて順次発売します。

また、2024年4月9日(火)より、吉田鋼太郎さんが出演する新TVCM「ファミマル おむすび 対決」篇を全国で放映します。

ファミリーマート TVCM「ファミマル おむすび 対決」篇

タイトル: 15秒

TVCM放送開始:2024年4月9日(火)

出演者:吉田鋼太郎

放映地域:全国(一部地域を除く)

新TVCM「ファミマル おむすび 対決」篇では、吉田鋼太郎さんがアタッシュケースを前に、何やら怪しげな取引をしている最中、中から出てきたのは、山形屋海苔店が海苔を監修した「正統派」おむすび「手巻鮭マヨネーズ」。

一口食べて思わず「海苔がパリパリでうまいなぁ」と目を輝かせる吉田さん。

続いて「個性派」おむすび「どん兵衛天ぷらむすび」が渡され、かぶりつくと「ダシが染みてうまぁい」と満足な表情を浮かべます。

最後はファインダー越しに「あなたはどっち!?」と選択を求めます。

まさかのコラボ「どん兵衛天ぷらむすび」に吉田さんも太鼓判!

CM撮影の見どころや印象に残っているシーンを伺うと、吉田さんは

「今日撮影で初めて拝見した「どん兵衛天ぷらむすび」にびっくりしました。

まさか、どん兵衛の天ぷらとファミマのおむすびが一緒になるなんて、全く想像していませんでした。」

と驚きの表情を浮かべ、

「食べてみたら、想像の遥か彼方上から来るおむすびで感銘を受けました。

これは絶対人気が出るなと思います。」

と吉田さんも大満足でお気に入りの様子でした。

“正統派VS.個性派の戦い”に「どちらも好みで選びきれない…」と頭を悩ませる吉田さん

もともと、鮭や梅などの正統派おむすびが好みだという吉田さん。

今回の撮影を終え、正統派おむすびと個性的おむすび、どちらがお気に入りだったのか改めて尋ねると、個性派な「どん兵衛天ぷらむすび」のおいしさに改めて感動しつつも、正統派な「山形屋海苔店監修」の海苔について「高級寿司店の海苔の香りと歯ざわりなんです!」と熱弁。

香り高くパリパリとした海苔に驚きを隠せない様子でした。

最後には、「こういうおむすびには滅多にお目にかかれないので、「正統派」と「個性派」どちらも選び難いです…。」とどちらも大絶賛。

それぞれ異なるおいしさについて、魅力を存分に語っていただきました

ファミマのおむすびで元気に!新生活を迎える皆さんを全力応援

どんな時にファミリーマートのおむすびを食べていただきたいか伺うと、

「今日僕もおむすびを食べて、テンション上がって、幸せな気持ちになりました。

新入社、新入学のシーズンは、つまずいたりすることもあると思います。

そういう時こそ、ファミマのおむすびを食べて元気なってほしいと思います。」

とエールを送っていただきました。

次のコラボは「桜×娘」?!吉田さんが見せる父の顔とは

2023年の春、楽しみにしている行事について伺うと、

「娘とのお花見です。」

と、父親としての表情が垣間見える素敵な回答をいただきました。

「3歳でいろんなことが分かってきたので、満開の桜が咲いているところを見せてあげたいです。

桜の花びらが散っていく中で娘が遊び、コラボしている様子が見れたらいいですね。」

と、子煩悩ぶりをみせつつ、楽し気に語っていただきました。

ファミリーマート「正統派VS.個性派」おむすび

今回「手巻おむすび」では、山形屋海苔店が創業以来260年で培ってきた知識や経験を元に監修された海苔を使用し、「手巻鮭マヨネーズ」と「手巻だし玉子明太」の2つの味わいのおむすびを発売します。

艶があり、ひと口食べるとふわっと香る磯の香りと、パリッと食感がたまらない、厳選した海苔を使用した贅沢な一品です。

さらに日清食品とのコラボレーションが復活!

2023年3月に発売し、大好評がきた日清食品とのコラボレーションが2023年も実現します。

大人気カップ焼そば「日清焼そばU.F.O.」をイメージしたそばめしとして、前回発売時にSNSで話題を呼んだ「日清焼そばU.F.O.ぶっ濃い濃厚そばめし」が再登場します。

実際にカップ焼そばでも使用しているU.F.O.オイルを使用して炒めることで、香ばしさと独特のスパイス感を出しました。

また、大人気和風カップ麺「日清のどん兵衛」の味わいをイメージしたおむすびは、今回は新たに「どん兵衛天ぷらむすび」が登場します。

昨年よりさらにだしを効かせて、玉ねぎの甘味と小エビの風味がたまらないかき揚げ天ぷらを組合せています。

山形屋海苔店海苔監修 手巻鮭マヨネーズ

価格 :167円(税込180円)

発売日 :2024年4月9日(火)

発売地域:全国

老舗山形屋海苔店監修の海苔にあわせ、鮭とコクのあるマヨネーズを合わせました。

鮭だしの旨みと、野菜だしの旨みを隠し味に加えた鮭マヨネーズは、優しいけれどコクのある味わいで、パリッと食感の海苔と、ふんわり作ったおむすびを引き立てます。

山形屋海苔店海苔監修 手巻だし玉子明太

価格 :175円(税込189円)

発売日 :2024年4月16日(火)

発売地域:全国

老舗山形屋海苔店監修の海苔と、白だしを効かせた炒り玉子との相性が抜群の商品です。

食感の異なる2種類の辛子明太子がアクセントになり、炒り玉子のコクと、魚卵の旨みの相乗効果で、さらに食べたくなる一品です。

どん兵衛天ぷらむすび

どん兵衛天ぷらむすび_東日本限定

価格 :165円(税込178円)

発売日 :2024年4月9日(火)

発売地域:全国

日清食品が展開する人気和風カップ麺「日清のどん兵衛」とのコラボレーション商品です。

どん兵衛こだわりのだしが香るごはんに、玉ねぎの甘みと小エビの風味がポイントの天ぷらをトッピング。

どん兵衛さながらの旨みを味わえます。

地域ごとに味わいを変えており、東日本は宗田鰹と鰹節のWだしでコクと旨みを感じる仕立て。

西日本は鰹と昆布のWだしで上品なだしの旨みが後引く味わいになっています。

U.F.O.ぶっ濃い濃厚そばめし

価格 :149円(税込160円)

発売日 :2024年4月16日(火)

発売地域:全国

日清食品が展開する人気カップ焼そば「日清焼そばU.F.O.」とのコラボレーション商品です。

「日清焼そばU.F.O.」ならではの「ぶっ濃い濃厚ソース」を再現するため、オリジナルの香味オイルを活用した、まるで焼そばU.F.O.のようなクセになる味わいを楽しめるおむすびです。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税 8%にて表示しています。

※店舗によって取扱いのない場合があります。

キャンペーン情報

クーポン受取期間:4月16日(火)〜4月28日(日)

クーポン利用期間:4月16日(火)〜5月6日(月)

おトクなクーポンがもらえるファミマのアプリ ファミペイ限定のキャンペーンを実施します。

おむすびを買うと、次回おむすび商品に使える50円引きクーポンを進呈します。

